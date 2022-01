¿Qué se quiere decir cuando se habla de no pagar más sueldos a los concejales?

Por Diputado José L. Ramón

Y la historia vuelve a repetirse, ahora de la mano de empresarios mendocinos “progres”, muy afines al gobierno de Suarez, y que quieren que los concejales no cobren más un sueldo, que TRABAJEN AD HONOREM. En definitiva son los mismos que estaban de acuerdo en los `90 con las políticas “del derrame” implementadas por Menem quién introdujo vastas reformas estructurales que aún hoy, conllevan un altísimo costo social.

También, son los que se declaran tácita o expresamente “anti políticos”, como si la política fuera algo malo, cuando en verdad es una herramienta maravillosa y poderosa, capaz de transformar la vida de miles de personas.

¿Qué es la anti política, entonces? Toda actitud o posicionamiento hostil o contraria a la política. No es la mera ausencia de la política.

Aquí encontramos una gama de fenómenos diferentes. Desde la total indiferencia del individuo hacia la política o la apatía ante las responsabilidades cívicas (conocida como qualunquismo), hasta los procesos de disolución de una comunidad política, pasando por el ejercicio del poder (o el control del Estado) al servicio de intereses particulares: lo que según algunos autores, define a los gobiernos tiránicos.

Estos personajes quieren BOICOTEAR nuestra política, intentando una especie de “desfinanciamiento”, disparando comentarios que carecen de una fundamentación política y jurídica, sin haber realizado el MAS MINIMO ANALISIS NI ESTUDIO como para decir que los CONCEJALES NO DEBEN COBRAR UN SUELDO, denigrando su trabajo, poniéndolos en contra de la sociedad, cuando son el 1º eslabón en un sistema democrático, pretenden que no reciban un pago en concepto de salario.

Lo lamentable es que estos personajes, lo saben, y no obstante no formulan ninguna propuesta al respecto ¿raro, no? Intentan disfrazar sus "nobles intereses" en que así se ahorraría mucho dinero del fisco municipal, lo cual es falso, ya que sólo el 2 o 3% del presupuesto de los distintos municipios de Mendoza se destinan al pago de los salarios en cuestión.

Es ínfima la porción del presupuesto municipal que se les asigna a los concejales, entonces, ¿cuál es el verdadero interés que hay detrás de aquellos que quieren decapitarlos? Será que pretenden que sólo aquellos que poseen recursos económicos suficientes puedan encargarse de estos temas, y así tener asegurado uno que otro amigo, en los concejos que les facilite los trámites y/u otros negociados a ellos? En serio, piensan que un Concejo Deliberante así conformado es representativo?

En su caso, ¿de quién?. De los intereses de los vecinos, lo dudo...y entonces, ¿de quién?

Ocurre que estos SEÑORES HONORABLES e ILUSTRES de la sociedad mendocina son los mismos proveedores que pretenden –a pesar de que está instituido constitucionalmente (art 14 y 14 bis)- no pagar más indemnizaciones a los trabajadores, es decir, son muy “progres” pero a la hora de tener que cumplir la LEY en materia tributaria y/o económica, prefieren cortarse la mano.-

Retroceder a aquellas épocas nefastas de “economía del derrame”, donde la implementación del nuevo modelo de gestión estatal y de desregulación económica comprendió un nuevo modelo de desregulación del empleo y en la gestión de sus instituciones laborales que se caracterizaban por promover la “mercantilización” del trabajo y favorecer la adaptabilidad de la fuerza de trabajo al funcionamiento de los ciclos económicos y productivos reduciendo el “costo laboral” y aumentando la productividad de los asalariados. Justamente a eso NO DEBEMOS volver más.

Se inicia una nueva etapa en la Argentina, los países de la América del Sur y en el mundo, la cual, requiere de personas dispuestas a trabajar, a esforzarse, y a dar a cada uno lo que le corresponde.