La estrategia del PRO para pelearle el poder a Rodolfo Suarez y a Alfredo Cornejo

Resta un año y medio para que se concreten las elecciones 2023, en las cuales la ciudadanía elegirá el destino político del país, pero también quién gobernará Mendoza hasta 2027. El frente Cambia Mendoza se encuentra transitando su segundo mandato consecutivo, con el radicalismo como protagonista. Pero desde las propias arcas oficialistas ya se piensa en una disputa entre dos viejos aliados: la Unión Cívica Radical y el PRO. Desde este último consideran que ya no quieren estar "en el asiento de acompañante" y que están listos para gobernar. En consecuencia, los trabajos de perfilado del diputado nacional y exintendente de Luján de Cuyo, Omar de Marchi, comienzan a notarse lentamente.

Es por ello que MDZ dialogó con Álvaro Martínez, diputado nacional electo en los últimos comicios y presidente del PRO en Mendoza. El legislador se mostró confiado de que su partido político, representado a nivel nacional por Patricia Bullrich, reúne las condiciones necesarias para ganar las elecciones, luego de perder la interna en 2019 ante el actual gobernador Rodolfo Suarez.

- Este 2022 es la antesala de las elecciones de 2023. ¿Cómo se prepara el PRO en Mendoza para encararlo?

- A partir del año pasado, evidentemente el PRO va a tener otro peso. Vamos a pasar de tener muy pocos legisladores a tener 9 provinciales y 2 nacionales. Eso va a equiparar la balanza con el socio mayoritario, que es el radicalismo, dentro de lo que es el frente Cambia Mendoza. En miras al 2023, vamos a seguir haciendo lo mismo desde que Omar [De Marchi] asumió la presidencia en el 2015: consolidarnos en todos los departamentos. Queremos fomentar esa participación departamental. Entendemos que se arma de abajo para arriba. No podemos construir una casa por el techo sin los cimientos.

- ¿El PRO en Mendoza hace un trabajo hormiga?

- Es un trabajo que lleva mucho tiempo y que requiere visitar permanentemente los departamentos y estar cerca de nuestros dirigentes. Eso hace que seamos atractivos y tengamos otra consideración en la ciudadanía, que entendemos que es lo que ha pasado en esta última elección. No es que haber logrado esa buena negociación en el 2019 fue casualidad o porque nuestros socios son generosos. Fue un reconocimiento, tanto del radicalismo como de la gente. Un gran ejemplo fue la elección en Luján de Cuyo porque fue la mejor dentro de Cambia Mendoza.

¿Se prepara la candidatura de Omar de Marchi para 2023 o es prematuro?

Y, es hablar de candidaturas faltando un año y medio...No nos tiene que sacar los objetivos que tenemos ahora. En mi caso soy un legislador nacional que acaba de asumir. La ciudadanía depositó en nosotros una confianza enorme. Candidaturas para el 2023 queda un montón. En Mendoza nunca hemos ocultado nuestra voluntad de gobernar y si me preguntas a mí, la persona más capacitad que tiene el PRO y varios partidos políticos es Omar. Tiene las ganas y es un tipo que se ha preparado.

- ¿Patricia Bullrich, presidenta del PRO, se mantiene al margen? Considerando la actual cercanía cotidiana con Alfredo Cornejo en las decisiones de la mesa nacional de Juntos por el Cambio.

- Tenemos en claro que queremos gobernar Mendoza. Lo que sucede a nivel nacional es todo positivo porque todos los candidatos posibles son del PRO. Esperamos que lleguemos al 2023 con un solo candidato y alineados. Mi relación con Patricia Bullrich es excelente, al igual que con Horacio Rodríguez Larreta.

- Alfredo Cornejo le dijo recientemente a este medio que se sentía preparado para ser presidente de la Nación...

- Lo ha manifestado en varias oportunidades y se ha mostrado cerca de Patricia (Bullrich) con esa intención de intentar armar y la verdad es que veo que es un objetivo personal de Alfredo que no me parece mal. Es un hombre con un liderazgo fuerte y que, si el radicalismo así lo considera, podría ser un posible candidato a presidente.

- En la jura de diputados del 7 diciembre mencionaste los dichos de Martín Tetaz acerca de que "el radicalismo va a en el asiento de acompañante a nivel nacional". En ese sentido, opinaste que en Mendoza el PRO va en el asiento de atrás. ¿Sigue siendo así?

- Nosotros lo planteamos siempre. Cambia Mendoza tiene que dejar de ser un frente electoral. Los socios no podemos hablarnos solamente cuando hay elecciones. Tenemos que sentarnos a discutir a dónde queremos que vaya Mendoza y eso no está pasando. No está pasando ahora y no pasó antes.

Hay que cambiar ese mecanismo y transformarlo en una coalición de gobierno en la que todos los partidos que integren el frente nos sentemos en una mesa y participemos. Nos enteramos de muchas decisiones del Gobierno por el diario. El radicalismo a nivel nacional eran copilotos, pero por lo menos manejaban el mapa. Nosotros vamos en el asiento de atrás.

- ¿Haber entrado a la Cámara de Diputados en la lista de Cornejo te pone en compromiso?

- La verdad es que no. En mi caso me he manejado siempre con total independencia, entendiendo que somos socios de un oficialismo provincial, pero que no somos del radicalismo y que podemos tener una visión distinta. Álvaro Martínez en la redacción de MDZ Online.

- Omar de Marchi ya le pegó al gobierno de Rodolfo Suarez cuatro veces en un mes: RTO, Consenso Fiscal 2022, Portezuelo del Viento y construcción de casinos en el sur provincial.

- Son todas cosas de gestión. Cuando se titubea en la gestión, se tiene problemas. Son temas que le hemos planteado al gobernador. Lo de la RTO era sin obleas, un gasto para la gente a fin de año y no sabemos si es beneficiosa o no. Portezuelo del Viento salimos todos a defender el proyecto.

Hay que hacer Portezuelo y buscar plata para otras obras porque sino parece que no estamos peleando por una herencia. Justamente, la firma del Pacto Fiscal no nos deja quejarnos. Falta más firmeza en cuestiones políticas. Para poner como ejemplo, una cosa es liderazgo es de Alfredo Cornejo y otra el de Rodolfo Suarez. ¿Cuál es mejor? No lo sé, pero uno es más firme que el otro.

- ¿El Gobierno de Suarez se encuentra debilitado o pasando un mal momento? Desde lo ocurrido con la salida de Roberto Munives, hasta los momentos de incertidumbre sobre Portezuelo del Viento.

Sin dudas, la gestión de Rody [Suarez] es buena. No es mala y la gente no relaciona su nombre con una gestión deplorable, como pueden ser otros ejemplos. Hay cosas para mejorar y que, si los socios tuviésemos más participación política, los resultados serían distintos. Esto pasa cuando tenemos dos gobiernos que han sido buenos, como los de Suarez y Cornejo, y cuando tenemos una oposición que es desastrosa. Los que hacemos la revisión del propio Gobierno de turno somos parte del propio oficialismo. Incluso al PRO se le critica que nos quejamos como si fuésemos oposición. Si entendemos que se están equivocando, lo vamos a marcar.

- Marcar los errores tiene intenciones políticas ocultas...

- Siempre estamos para colaborar y sumar, Es preferible que sea por parte de un amigo antes que alguien que no le importa cómo te vaya. A nosotros sí nos importa que le vaya bien al gobernador. Esa es la diferencia.

- ¿Habrá unión con los liberales en 2023? De Marchi tiene afinidad con varios de ellos. ¿Cuál es tu valoración?

- Tenemos afinidad y trabajamos en conjunto con esa corriente liberal que está en Mendoza. Intentamos que, no solo los liberales, sino aquellos que se fueron del frente Cambia Mendoza; como el Partido Demócrata, Coalición Cívica, etc., vuelvan. Compartimos valores y principios, pero por ahí diferimos en la práctica.

- Considerando el fenómeno Javier Milei a nivel nacional, el liberalismo será una carta importante en 2023. ¿Qué partido tratará de consensuar con ellos y lograr una unión?

- Acá ningún partido puede solo. Nosotros tampoco. ¿Con quién tiene más afinidad el liberalismo? Yo entiendo que con nosotros por una cuestión de coherencia, tanto en como administramos con en gestión.

- El radicalismo tiene más espalda actualmente...

- Solos sacaron 23 puntos. La prueba de como les fue de forma separada es 2019. Nosotros sacamos 13 puntos. Mientras esto sea así, no se puede solos.