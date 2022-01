La polémica medida de Alberto Fernández que "festejan en Uruguay"

Hoy se publicó el Decreto Nacional 911 firmado por Alberto Fernández que prohíbe exportar 7 cortes de carne hasta el 31 de diciembre de 2023. El presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, opinó al respecto. Los cortes que no podrán exportarse desde Argentina son el asado con o sin hueso, la falda, el matambre, la tapa de asado, la nalga, la paleta y el vacío.

Achetoni dijo que este decreto no fue 100% sorpresivo, sino que "había situaciones que ya sabíamos, pero entendíamos que sería hasta el 31 de diciembre de 2022. Sin embargo, durará un año más. Tampoco estábamos al tanto de que estaría sujeto a permisos de exportación de cada embarque, lo cual lo torna una medida que puede ralentizar la fluidez de la exportación de carne. Pero lo iremos viendo en el momento".

Para el titular de la FAA esta medida no era necesaria, ya que se detallan cortes que ya no se exportaban. Salvo por la nalga y la paleta. Y opinó que esta medida no tendrá sentido "si se siguen manejando cortes en las grandes superficies, ya que a la gente humilde no le va a llegar. Quedarán en los supermercados y no en las carnicerías de barrio".

Al entrevistado se le pidió además una evaluación de este cepo a las exportaciones que Alberto Fernández aplica desde mayo de 2021, y Achetoni concluyó en que ha sido "totalmente nocivo, totalmente negativo. Sobre todos por la retracción que hay en el entusiasmo. Porque esto es una preparación de 4 años, hoy por hoy no se ve todo lo negativo que veremos en el tiempo".

Y nuevamente se quejó de que el Alberto Fernández "está aplicando las mismas medidas que nos hicieron perder 10 millones de cabeza de ganado".

"Uruguay muy agradecido, porque el lugar que no queremos tomar nosotros lo están tomando ellos", ironizó.

Finalmente, el presidente de la FAA dijo que "se tomaron estas decisiones y la carne aumentó. Porque no hay que atacar un producto determinado sino a la inflación. De lo contrario, sólo lograrán que la gente que está produciendo deje de hacerlo y eso hará que el producto se encarezca mucho más".