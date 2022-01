Los puntos que celebró la CGT tras el acuerdo con el FMI

Referentes del espacio sindical se manifestaron hoy en relación al acuerdo del Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI), anunciado por el presidente Alberto Fernández, y coincidieron en destacar que el entendimiento "no llevaría al ajuste ni a una reforma laboral".



La Confederación General del Trabajo (CGT) publicó hoy un comunicado en apoyo al Gobierno tras "el logro" de un acuerdo con el FMI, que "prioriza el desarrollo económico".



"La Confederación General del Trabajo de la República Argentina manifiesta su beneplácito con los términos sociales y laborales en los cuales se ha alcanzado el acuerdo con el FMI", comienza el texto publicado a través de las redes sociales de los principales dirigentes de la central obrera.



El comunicado destacó "la firmeza" del Gobierno nacional al sostener su "compromiso de defender las políticas sociales, laborales y de seguridad social" y, en ese sentido, manifestaron su apoyo al acuerdo.



"Nuevamente el Peronismo viene a hacerse cargo del irresponsable endeudamiento contraído por gobiernos liberales, sosteniendo al mismo tiempo los derechos de los trabajadores ocupados, desocupados y jubilados", expresa el documento.



Por su parte, el cotitular de la CGT, Pablo Moyano, ponderó el acuerdo alcanzado por el Gobierno Nacional y recordó que con el presidente Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, "hablamos que este arreglo no nos llevaría ni al ajuste ni a una reforma laboral. Creo que por ese camino vamos bien, ojalá".



El líder sindical camionero apuntó al expresidente Mauricio Macri al afirmar: "Ahora, lo que quiero decir también es que habría que preguntarle al espía, que nos diga a todo el pueblo qué hizo con los 50.000 millones de dólares que pidió al FMI y que hoy nos quieren dar clases de cómo ellos pagarían las deudas y cómo solucionan los problemas del país".



"El pueblo argentino no vio un dólar de toda esa deuda que nos metió el macrismo", subrayó Moyano en declaraciones a la prensa frente a la Embajada de Chile y anticipó que "de estas y otras cosas vamos a hablar el 1 de febrero en la marcha a la Corte Suprema de Justicia; de estos tipos que dañaron al país y al pueblo, que pongan la cara de una vez".



Por su parte, el cosecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, elogió que el presidente mantuviera "firmes sus convicciones" y lograra un acuerdo que "no cae sobre los derechos previsionales ni laborales, sino que prioriza el desarrollo económico".



"Ante la responsabilidad de nuestro Gobierno, destaco un entendimiento sin ajuste en consonancia con lo acordado con la CGT", afirmó el sindicalista en su cuenta de Twitter.



El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, también respaldó hoy el acuerdo alcanzado por el Gobierno.