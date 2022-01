El humillante apodo que Patricia Bullrich le puso a Martín Guzmán

Patricia Bullrich se encuentra en Pinamar tras participar de un encuentro con empresarios argentinos radicados en Uruguay. La titular del PRO, en una entrevista con Infobae, cuestionó duramente al Martín Guzmán, ministro de Economía de la Nación, y le puso un particular apodo.

"Tortuga Guzmán no se decide nunca, es una cosa impresionante. Hace dos años que está todos los días diciendo cierro, cierro, cierro y no cierra el acuerdo nunca. Entonces cada vez resulta más difícil", comenzó diciendo Bullrich sobre la negociación del ministro de Economía con el FMI.

Y agregó: "El Tesoro se desfinancia por la inflación y la emisión monetaria, por eso no tiene la plata para pagar. Solucioná el problema de una vez por todas porque las consecuencias serán mucho peores".

"Tortuga Guzmán no se decide nunca", señaló la titular del PRO.

Con respecto a si se cierra con el Fondo, dijo: "Si acuerda con el Fondo, se le van a alivianar cosas. Ahora... La desocupación, la inflación, la falta de empleo, el cierre a las exportaciones te llevan igual a la decadencia, con o sin Fondo. Entonces el problema del Gobierno es que la orientación que ha tomado es contraria al desarrollo y al progreso. El Gobierno está en un rebote, sin dudas. Después de que bajás, bajás, bajás, rebotás. La Argentina no vive del rebote, necesita un cambio estructural de fondo".

Sobre si aspira a ser presidenta en 2023, expresó lo siguiente: "Lo que importa hoy es la construcción de una fuerza con voluntad de cambio. Yo soy un vagón de ese tren. No quiero hablar de mi, individualmente. No quiero hablar de si quiero o no quiero ser presidenta. Quiero que ese tren funcione”.