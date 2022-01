La odisea de las low-cost: así conviven con La Cámpora y el Gobierno

Adrián Ceballos, inspector de Mantenimiento y vocero de la Asociación de Trabajadores de Flybondi habló en MDZ Radio y enumeró los ataques que sufren las low cost en Argentina, por parte del Gobierno, La Cámpora y los sindicatos.

"No vemos ningún conflicto. Simplemente, por la gran ola de contagios que hubo no íbamos a poder asegurar la calidad de la prestación, entonces pedimos a Lades (Líneas Aéreas del Estado) que cubra alguno de los tramos que teníamos que efectuar para no cancelar vuelos. Y se llegó a un acuerdo", comenzó explicando Ceballos.

"Pero cualquier cosa que haga Flybondi siempre le van a encontrar una crítica", dijo el vocero en relación al Gobierno nacional y principalmente a La Cámpora, encargada de la gestión de Aerolíneas Argentinas. "Ese trabajo lo podría haber hecho Aerolíneas Argentinas, pero no se están prestando a colaborar, como se hace normalmente entre compañías aéreas. Siendo que ellos tienen muchos aviones guardados sin volar, hace meses, y ese es un costo que pagamos todos los argentinos. Perfectamente podrían haber volado con nuestros pasajeros, pero hay decisiones que escapan a los que pensamos más lógicamente", completó.

Ceballos contó que para las low cost "estos embates son normales". Y particularmente en relación a Flybondi aseguró: "Estoy en la empresa hace 4 años y desde ese entonces las fuentes laborales están en peligro, siempre le buscan la vuelta a un nuevo ataque por el lado sindical, gubernamental o judicial. Siempre están en riesgo los puestos laborales, lamentablemente no podemos hacer una proyección".

Y señaló que aquello se da, "pese a que la empresa está haciendo una inversión muy importante, pero parece que no es tenido en cuenta. Flybondi genera trabajo, proyección a futuro, mejora en las actividades regionales, en esta etapa de reactivación de Argentina es muy importante la conectividad para la cual colaboramos junto con Jetsmart".

Sobre la actividad de las low cost, Ceballos señaló que "la operación está basada en la eficacia y eficiencia, eso es una cuestión de costos, de equilibrio, de gestión monetaria. Ahí está el secreto del pasaje low cost. Inclusive me parece que los gremios hasta están divididos entre ellos, porque algunos no firmaron el último comunicado. Evidentemente hay intereses creados y hay gente que hace todo lo posible para seguir viviendo del Estado a costa de todos los argentinos, de los que vuelan y de los que no".

El entrevistado aseguró que están sufriendo boicots que no pasan en ningún lugar del mundo. Entre los que enumeró: "Al principio nos dejaban aterrizar sólo 3 veces por día, después nos pusieron la restricción horaria de las 22 horas, ahora el último ataque fue que el servicio de rampa nuestro (altamente eficiente) no lo dejan entrar en Aeroparque. Había una denuncia de un hombre que vivía a 5 km lateral 90 grados de la pista Palomar que decía que el ruido no lo dejaba dormir y hubo jueces que dieron lugar a esa denuncia".

Aunque sin nombrarlos, dijo que "todo el tiempo están atacando, lo que pasa es que cuanto más ataque hay y la cuestión sigue perdurando y sigue siendo efectivo el trabajo que realizamos pierde fuerza el ataque. Te das cuenta de que no hay ningún tipo de fundamento", en relación a La Cámpora y al Gobierno.

"En este momento estoy en Aeroparque, levanto la cabeza y veo 5 aviones preservados, no vuelan ni volarán durante meses, eso tiene costos en dólares altísimos. Nuestros aviones realizan tránsito en 40 minutos, tiempo en el que la aeronave llega y se va, y estamos ajustados completamente a la operación aeronáutica, o sea que operativamente no hay ningún tipo de objeción y tenemos sistema de última generación que permiten una gestión operativa del vuelo que hace que todo redunde en eficacia y eficiencia, y eso, ¿qué es?, dinero", se preguntó y respondió.

Finalmente, Ceballos se lamentó y dijo que las low cost no son una competencia para Aerolíneas Argentinas, "`porque el mercado aeronáutico argentino tiene un potencial que, si verdaderamente estuviera bien administrado, Aerolíneas Argentinas sería superavitaria, aún con la convivencia de Flybondi, de Jetsmart, de Norwegian, de Andes y de tantas otras".