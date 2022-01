El presidente del Consejo de la Magistratura pidió una gran reforma

El presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Diego Molea, consideró que es necesaria una reforma judicial "mucho más profunda" que las que hay en carpeta, y opinó que la mesa judicial bonaerense "es un delito al que la justicia tiene que dar respuestas".



En una entrevista con Radio 10, Molea reclamó que política y justicia vayan por carriles separados. "Si se dedica a hacer política el Poder Judicial, o si la política quiere judicializar u opinar de cuestiones judiciales en vez de buscar soluciones entre todos, estamos en un problema", apuntó el funcionario.





Sobre la mesa judicial bonaerense dijo que "hay intromisión de un poder sobre otros, están queriendo manipular causas judiciales por fuera del poder judicial" dijo Molea.



En ese sentido consideró que "es un delito al que la Justicia tiene que dar respuestas".



De este modo se refirió a la filmación de un encuentro realizado el 15 de junio del 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, entre funcionarios de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios, donde analizaban estrategias para avanzar en causas judiciales contra referentes del gremio de la construcción de La Plata.



Consultado sobre las reformas judiciales en carpeta, explicó: "Yo creo en una gran reforma del sistema judicial, mucho más profunda, que atienda los problemas cotidianos de la gente".



Y añadió que "lo lento, engorroso y complejo que es el sistema judicial merece una reforma global" que debería "venir desde el Congreso y tendría que salir de un gran acuerdo nacional de todas las fuerzas políticas".



Sobre el Consejo de la Magistratura, recordó que "hay un fallo judicial que declara inconstitucional la actual composición y eso hay que respetarlo", además de deslizar que "tendría que haber habido una respuesta legislativa" al tema.



También señaló que "no está bien que la Corte discuta sobre cuestiones políticas ni que legisle", pero consideró que "la política debería dar respuestas" a estos temas.



"Si la Corte funciona mal no es sólo problema de la Corte, sino de la política que no pudo resolverlo", sostuvo el funcionario que recordó que para eso "se necesitan consensos en el Senado".



Finalmente habló de la marcha convocada para el 1 de febrero por organizaciones civiles, sociales, políticas y de abogados frente al Palacio de Tribunales.



Molea rescató ante todo el "derecho a expresarse que tiene cualquier ciudadano".



"Todo el año pasado yo sufrí marchas todos los martes en el Consejo de un grupo de personas que no están de acuerdo en el funcionamiento del Consejo, y los respeté", recordó.



Por otro lado, aclaró que "si es algún medio o hasta la política" la que convoca, no debería ser así porque "los grupos de poder tienen otros mecanismos" de acción.



"Hay que ver bien el por qué y cómo se convoca, porque hay grupos que tienen otras herramientas para actuar" y otros "resortes institucionales" para construir "desde otro lugar," fue su análisis.