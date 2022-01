Tras la carta de Cristina Fernández de Kirchner, Vidal se subió al ring y devolvió el golpe

María Eugenia Vidal se encuentra en medio de una profunda tormenta y cada día más complicada debido a la divulgación de imágenes en las que se observan a funcionarios de su gobierno con empresarios y personal de la AFI, escándalo que se ha dado a conocer como "la mesa judicial". Sin embargo, la exgobernador de la provincia de Buenos Aires está enfocada en su rol de legisladora y, desde allí, es que se ha mostrado muy crítica a la hora de abordar el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y salió a responder la carta que fue publicada hace unos días por Cristina Fernández de Kirchner.

El pasado martes, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se tenía que reunir con gobernadores de la oposición y los jefes de bloques del Congreso. Tras una serie de idas y vueltas, finalmente, el cónclave se frustró. A partir de allí, el conflicto solo se agudizó y, a través de las redes sociales, se vieron reclamos de un lado y del otro de la grieta.

Este jueves, Vidal volvió a arremeter en contra del Gobierno y decidió defender la gestión de Mauricio Macri. Es que, el tema central por el cual se han lanzado las críticas más feroces a la oposición es que los actuales vencimientos pertenecen a la deuda adquirida durante el gobierno de Cambiemos.

La actual diputada por la Ciudad de Buenos Aires llegó incluso a contradecir al ex presidente quien había asegurado que parte del desembolso del FMI había estado destinado a la banca privada. Según Vidal, no fue así y el 80% fue a parar a pagar deudas en dólares que no fueron tomadas durante su gobierno.

1?? El 80% del préstamo contraído con el fondo se usó para pagar deudas en dólares, tomadas por gobiernos anteriores, otro 13% para pagar deuda en pesos. La tasa fue la mitad de la del mercado de ese momento. pic.twitter.com/jXBufjrvaH — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) January 20, 2022

En otro pasaje, la exgobernadora criticó la forma en la que se han llevado las negociaciones. "Hace más de 2 años que el Gobierno sabe cuándo son los vencimientos de deuda con el FMI. Sin embargo, dilataron las negociaciones hasta el último momento, dejándonos a todos con el agua hasta el cuello. Sin un plan, no hay forma de llegar a un acuerdo", aseguró.

3?? El camino para reducir la deuda es mediante el equilibrio de las cuentas públicas, algo que hasta el 2019 se estaba logrando: el déficit primario fue del 0,4% del PBI. Y en 2021 fue de 3,1% del PBI. El gobierno actual se está endeudando más año a año pic.twitter.com/W4R8skdYEp — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) January 20, 2022

Finalmente, aseguró que el mayor desafío que tiene por delante el Gobierno de Alberto Fernández es buscar un plan económico. "Repito: este gobierno se está endeudando más rápido que los anteriores. El relato se terminó y no va más. Es hora que se hagan cargo. Es hora que dejen de echar culpas afuera y se ocupen de las necesidades de la gente", indicó.