Escándalo: el hijo del juez Rosatti manejaba alcoholizado pero no le sacaron el auto

Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, protagonizó durante el fin de semana un polémico suceso en Santa Fe, su ciudad natal. Durante la madrugada del sábado, dio positivo en un control de alcoholemia, registrando 2,24, es decir, más de cuatro veces la cantidad permitida (0,5). A pesar de la grave falta, su auto no fue retenido, sino que se le permitió volver manejando a su domicilio, escoltado por agentes policiales.

Conocido el hecho, comenzó a levantar mucha polvareda en las redes sociales, donde se acusó a los responsables del control de proteger a Rosatti, secretario del Tribunal Oral en lo Criminal de Santa Fe y actualmente concursando el cargo de juez en el Juzgado Federal N°2.

La indignación fue aún mayor cuando se conoció que el procedimiento fue realizado en el kilómetro 4 de la ruta provincial N° 1, un sector de altísimo tránsito cercano a la capital santafesina. "Leo que un conductor dio positivo con 2,24 de alcohol!!!! en una ruta provincial, que en realidad es una suerte de travesía urbana y no le sacaron el auto sino que lo escoltaron hasta la casa???? ¿Con todos es así o sólo xq es funcionario judicial?", publicó en su cuenta de Twitter el analista político David Narciso.

Durante la mañana del domingo, la directora de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) Antonela Cerutti, brindó la respuesta oficial al respecto. Según dijo en una entrevista con Aire de Santa Fe, su repartición "no tiene grúas, ni corralones, sino que trabaja en convenios con municipios y comunas. En el caso de que no haya una grúa en el operativo, la ley provincial de Tránsito plantea otras medidas cautelares".

La funcionaria explicó que al no haber grúa, la policía puede pedirle al conductor que ceda el volante a un acompañante (que no haya consumido alcohol). De no haberlo, se permite que el infractor conduzca hasta su domicilio, escoltado por un vehículo de la APSV.

Cerutti advirtió que en todos los casos se retiene la licencia de conducir del infractor y un juez de Faltas decide luego la pena, que puede ser la prohibición de conducir durante un período de quince días a dos años, según los antecedentes. "Acá no existen los amigos de, ni los funcionarios de... para todos la ley es igual. y la estamos haciendo cumplir", completó.

Durante el control también fueron fiscalizados un total de otros 12 conductores de los cuales 5 dieron como resultado positivo, aunque no superaron el límite establecido para conducir por rutas que es el de 0,50 gramos de alcohol en sangre.

Este lunes, la asociación civil Compromiso Vial criticó duramente lo ocurrido, a través de un comunicado que plantea, entre otros párrafos, “¿En dónde queda la frase igualdad ante la ley? ¿Es posible construir y hacer de este mundo un lugar menos violento, más justo e igualitario si quienes ocupan lugares destacados y de privilegio se mantienen al margen de las leyes?”.