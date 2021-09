Jorge Lanata se burló de Victoria Tolosa Paz por su polémica frase

En el último programa de PPT Box, el periodista Jorge Lanata se burló nuevamente de la precandidata a diputada nacional Victoria Tolosa Paz, por su polémica frase sobre el sexo y el peronismo, y soltó una picante predicción para después de las elecciones legislativas.

A lo largo de los últimos días, Victoria Tolosa Paz desencadenó una gran controversia al asegurar en una entrevista con los youtubers Pedro Rosenblat y Martín Rechimuzzi que "en el peronismo siempre se garchó", porque desde el movimiento que ella representa "vinimos para hacer posible la felicidad de un pueblo y la grandeza de una patria y no hay felicidad de un pueblo sin garchar".

Luego de calificar esas palabras como "increíbles" y recordar que fueron "cadena nacional" en la última semana, Jorge Lanata señaló en tono sarcástico que "antes la disyuntiva era ‘tomamos mate o garchamos’, pero con el kilo de yerba a 500 mangos, eso ya no lo preguntan más".

"Solo faltó que salga (Luis) Barrionuevo a decir 'hay que dejar de garchar por lo menos durante dos años'", se mofó Lanata parafraseando la famosa frase del sindicalista gastronómico.

Acto seguido, el conductor de PPT Box repasó la defensa de Victoria Tolosa Paz y recordó que "algunos en las redes sociales le empezaron a decir 'Golosa Paz'" como nuevo apodo que popularizó Eduardo Feinmann.

A modo de cierre, Jorge Lanata disparó sin filtro con una chicana al kirchnerismo: "La última vez los K prometieron asado, ahora prometen garche. No quiero ser mala onda, pero andá ejercitando la mano porque me parece que esto no va a alcanzar".