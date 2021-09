El excesivo gasto electoral del Frente de Izquierda genera muchas sospechas

En los comités de campaña de los diversos espacios políticos que van a competir el próximo domingo en las PASO llama mucho la atención el dispendio de gasto publicitario que exhiben las listas principales del Frente de Izquierda. “Están gastando mucho más de lo que reciben del estado, acá hay una mano negra”, sostiene un experto en campañas del Gran Buenos Aires. Desde Juntos por el Cambio sospechan de una ayuda K y en el Frente de Todos apuntan al larretismo.

Recorriendo el conurbano se puede ver la cara de Nicolás Del Caño, primer candidato a diputado nacional por la alianza de izquierda, por las arterias más importantes y en carteleras en lugares estratégicos. En el mundo político consideran que esos costos no los podría afrontar el excandidato presidencial.

Desde los espacios políticos mayoritarios y también a los más pequeños no les cierra el nivel de presencia publicitaria que tienen en internet no solo Del Caño y Romina Del Plá, sino también Myriam Bregman y Gabriel Solano, los candidatos porteños del Frente de Izquierda. “Ricardo López Murphy y Javier Milei no tienen la visibilidad del espacio trotskista”, comentan en el mundo del centro derecha porteño. Es cierto que los libertarios y Republicanos Unidos están haciendo su debut en la competencia electoral pero sus postulantes miden bastante más que los de la alianza izquierdista.

Myriam Bregman y Gabriel Solano

¿A quien le conviene que esa coalición saque votos? Aparentemente a JxC porque le tracciona votos al kirchnerismo. Voceros del FTD creen que la izquierda recibe financiamiento del PRO para su campaña, al igual que Florencio Randazzo. Obviamente en el entorno de Horacio Rodríguez Larreta niegan todas esas versiones.

Incluso, voceros del PRO bonaerense consideran que el dinero sale del oficialismo porque “Del Caño en el Congreso es funcional al Frente de Todos, critica mucho y patalea pero siempre da quórum, sobre todo en las leyes más polémicas”.

También hizo ruido en el entorno de Milei y en las redes sociales el video que difundió en Twitter Solano contra el candidato libertario. “Por lo que pudimos averiguar se trata de un video con actores, buena iluminación y excelentemente editado, eso sale mucha plata”, comentan y se preguntan “¿quién se los financio?”. Todo parece indicar que el Frente de Izquierda empieza a estar bajo sospecha en un escenario electoral poco transparente.