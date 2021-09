Quién es y cómo piensa el candidato más joven de la lista de María Eugenia Vidal

“Arranqué a hacer política a los 16 años cuando me metí en una agrupación del club San Lorenzo”, cuenta Iván Nordenstrom, candidato suplente a diputado en CABA y precisa sobre su vida: “En 2013 yo votaba por primera vez y me gustó mucho la ficha en la Ciudad de Buenos Aires. Soy de Los Cardales, un pueblo de Provincia, pero iba mucho a la Capital porque mis abuelos vivían ahí. Me gustó mucho el PRO, así que me contacté, empecé a meterme en las actividades de la juventud del partido y así comenzó mi militancia”.

A los 18 años se mudó a la ciudad para estudiar derecho en la UBA. También participó de la agrupación del Pro de la Facultad de Derecho. Durante un año hacía política universitaria y al mismo tiempo en la Ciudad con el equipo de Diego Santilli, actual precandidato a diputado nacional por Juntos Por El Cambio. “Después dejé la política universitaria y quedé dentro del esquema de la mesa directiva de la Juventud Pro de la Ciudad como vocal. Estuve en esa gestión por dos años y en el último recambio de autoridades quedé como presidente de la agrupación, apoyado por Diego Santilli”, explica Nordenstrom.

“Arranqué a fines de año pasado y este año con el cierre de lista peleamos por lugares para chicos de Juventud. Unos días antes del cierre terminé en la lista de diputados nacionales. Entiendo que es porque vengo haciendo un buen trabajo y represento a la juventud en la lista”, planteó.

Para Nordenstrom, el PRO es un partido que da lugar a los jóvenes y así lo relata: “Les da preponderancia dentro de la gestión, hay diputados nacionales jóvenes. Siempre es un poco más complicado siendo chico y hay que ganarse el espacio, pero yo siempre me sentí cómodo y nuca sentí que me hayan dejado fuera de algo por ser joven. Hay una trayectoria que tenés que hacer, pero no sentí esa diferencia”.

Con respecto a las elecciones, explica que se piensan propuestas concretas para el congreso, relativas a educación y empleo joven. “Exención de cargas laborales por 5 años para jóvenes, un plan de empleo joven, incluso Vidal presentó monotributos gratis por un año. El empleo joven y la educación son hoy en día las herramientas bases para que exista un futuro en el país. Yo creo que hoy hay un desencanto lógico y entendible de los jóvenes con la política, no solo porque no se representa y no se atacan los problemas que realmente tienen los jóvenes”, denuncia el candidato.

“Además, mientras los jóvenes ven como sus amigos y familias tienen que cerrar su negocio y viven con muchísima incertidumbre, cuando prenden la televisión ven una foto del presidente festejando el cumpleaños de Fabiana en Olivos, o haciendo reuniones partidarias en la quinta, cuando es su momento les echaba la culpa a ellos de que las cosas no estuvieran funcionando”, señala Nordenstrom.

En cuanto a una solución, dice que “la forma de que vuelvan a encantarse con la política es respondiendo y atacando estos problemas que tienen en su vida diaria”. “No consiguen laburo, no pueden acceder a una educación de calidad, no pueden irse a vivir solos. La política les tiene que empezar a dar soluciones”, determinó.

“La gran cuestión es que nadie muestra interés en solucionar sus problemas. Hoy en día, sea por campaña o contexto, todos los candidatos están proponiendo propuestas concretas para jóvenes, y yo creo que somos los que más tenemos para garantizarles un futuro en este país”, declaró el candidato sobre el PRO.

“Los jóvenes estamos en agenda. Los que pueden se van del país, después el 60% de los jóvenes son pobres. Con todo el fenómeno liberal que instaló esto de que “los jóvenes están desencantados con política” también nos metió en la cancha. Me parece que estamos bastante instalados estas elecciones como jóvenes en general”, planteó Nordenstrom.

“Soy diputado suplente, pero en una lista que es bastante corta es bueno que te tengan en cuenta. Me hubiese encantado ver un candidato joven en titulares, pero es un pequeño paso, hay que seguir empujando para que el día de mañana al joven que le toque esté todavía más arriba”, finalizó el candidato.