Dos encuestas muestran acorralado al kirchnerismo en Mendoza

En un marco de incertidumbre algunos encuestadores de Mendoza han preferido resguardar sus trabajos y solo lo comparten con sus clientes. "Daremos a conocer las tendencias", adelantan confirmando que evitarán salir a hacer pronósticos ante una realidad tan incierta en lo referente al porcentaje de participación que habrá. Pero en los últimos días salieron a la luz dos encuestas que muestran una enorme diferencia entre Cambia Mendoza y el Frente de Todos. Incluso, establecen que el voto en blanco podría ganarle con amplitud a todas las otras propuestas alternativas.

El trabajo de CB Consultora contempla la realidad de diferentes provincias del país. Allí se ilustra una interna muy pareja de juntos por el Cambio en Córdoba, con una tendencia favorable a Luis Juez sobre Mario Negri. En Santa Fe, será palo a palo la definición de candidaturas del Frente de Todos entre Agustín Rossi y Marcelo Lewandwoski. Pero en Mendoza el panorama es otro.

La elección en Mendoza está polarizada y las alternativas para salir de la grieta no terminan de consolidarse. Al punto que el voto en blanco superaría a todos esos espacios. Según CB Consultora, en Mendoza el 20,8% de los mendocinos aún no sabe si irá a votar. Además, se habla de un porcentaje de indecisos en torno a quién votarán en el orden del 17,5%.

"Si las elecciones PASO fueran mañana ¿A quién votaría entre estas opciones", preguntaron a 912 mendocinos. El 44,6% dijo que se inclinaría por Alfredo Cornejo, el 18,1% por Anabel Fernández Sagasti, el 4,1% por Rodolfo Vargas Arizu, el 3,1% por Mario Vadillo y un 7,5% afirmó que votará en blanco o anulará su voto. En las proyecciones sobre indecisos, la diferencia entre Cambia Mendoza y el Frente de Todos aumenta y el voto en blanco escala al 9%.

Al proyectar los indecisos CB Consultora ubica el voto en blanco en el 9%.

Estos datos son similares a los que recolectó DC Consultores a fines de agosto. Encuestaron a 740 mendocinos y se encontraron que en la categoría de senadores nacionales un 42,8% votaría hoy por Alfredo Cornejo y solo un 16,4% por Anabel Fernández Sagasti. Pero a diferencia de CB Consultora, en el trabajo del encuestador Aníbal Urios la sorpresa la da el otro candidato de Cambia Mendoza Rodolfo Vargas Arizu.

El trabajo de DC Consultores.

Para DC Consultores si las elecciones fueran hoy un 11,9% dijo que votaría a ese candidato. Le sigue el Partido Verde con un 8,2%, Vamos Mendocinos con el 4,7% y Jorge Pujol con el 3,9%.Otra diferencia es que el porcentaje de indecisos en esta segunda encuesta es del 7,2% y no se preguntó por el voto en blanco.

Lo que queda claro -y coincide con el trabajo de otros encuestadores- es que por el momento no ha crecido ningún espacio lo suficiente como para consolidarse como "tercera fuerza" en la provincia. Es decir, los espacios por fuera de la "grieta" están atomizados y muchos de ellos podrían quedar por debajo del piso necesario para llegar a las elecciones generales.

Sin dudas, la balanza la terminarán inclinando los indecisos que no solo no tienen definido su voto sino que incluso no saben si irán a votar este 12 de septiembre.

Ciudadanos indignados

La apatía de cara a los comicios que se repite en la mayoría de las jurisdicciones del país y que genera incertidumbre a la dirigencia. En Santa Fe el porcentaje de indecisos ronda el 18,7% (según CB Consultora) y el voto en blanco rozaría los 10 puntos. En Córdoba son todavía más los indecisos con un 20,8% pero la proyección de voto en blanco en las PASO apenas supera los 8 puntos.

Una de las provincias en la que más alto se ubica el voto en blanco es en Tucumán con el 13,5% con un porcentaje de indecisos que al día de hoy se encuentra en el 19%. Pero en Catamarca, por ejemplo se proyecta un 16,5% de voto en blanco, en Chubut un 15,9% y en La Pampa el 12,7%, todo según el relevamiento de CB Consultora