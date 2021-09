La trágica expectativa de José Luis Espert por los anuncios económicos

José Luis Espert tiene entre ceja y ceja al populismo kirchnerista, como lo califica, y no tiene dudas de que “nos estamos yendo a la mierda directamente”. Irónico, tampoco cree que la solución sea “la presidencia de Juan Manzur. No me enteré que hubo una elección presidencial en lugar de una PASO”.

En diálogo con MDZ, el economista, que si repite la performance de la primaria en noviembre próximo podría ingresar como diputado nacional junto con Carolina Píparo, no cree que las medidas anunciadas que podrán llegar en los próximos días cambien demasiado el humor social, porque “todavía no entienden lo que pasó”.

¿Cómo cree que termina todo lo que está produciendo el Gobierno para recuperarse tras la elección de las PASO?

Creo que nos estamos yendo, de a poquito de a poquito, a la mierda directamente. No me enteré que hubo elecciones presidenciales y que Juan Manzur era el nuevo presidente. Parece que Alberto Fernández quedó sólo como una figura decorativa.

Todo lo que hagan no alcanzará y agravará la situación preexistente.

Por la emisión, por la falta de trabajo genuino, por las jubilaciones anticipadas… Por todo esto nos vamos a la mierda. Ya vimos, los argentinos conocemos lo que es emitir sin respaldo. La gente no llega a fin de mes y más plata le das peor es porque la inflación sube mucho más.

Encima hay que escuchar las ridiculeces que dice la ridícula de la hija de Leopoldo Moreau (Cecilia) sobre que van a cerrar a los supermercados que no bajan los precios. El 75% de las ventas domésticas se hacen por afuera de los grandes centros comerciales y todo es incontrolable.

Estamos desbarrancando porque la pobreza no fue resuelta como corresponde. La gente tiene miedo de perder el trabajo, ya hay seis millones de personas con trabajo en negro. Han nacido chicos con droga en sangre… Todo, todo es un desastre.

La llegada de Manzur no le gustó…

Y que los gobernadores o los intendentes, que bancaron la cuarentena cavernícola de Alberto Fernández, que fundió medio planeta y postergó a millones de argentinos sean la solución al tomar el poder central del Gobierno me parece desconcertante, ridículo y peligroso.

Este Frankenstein que armaron con el Frente de Todos, como soles decir vos, no puede remediar lo que provocó. Que crean que escondiendo a Fernández y poniendo al control a los gobernadores y a Kicillof con los intendentes no tiene nada que ver con el cambio que pidió la gente y con lo que hay que hacer.

No se arregla con plata…

Tirarle “platita a la gente” como dice el impresentable de Daniel Gollan no ayuda a paliar nada, lo agrava. No entienden lo que pasó. Más de la mitad de la actividad productiva de nuestro país hoy es en negro, no se registra, y por más plata que le pongas, que ayuda, no resuelve nada. La gente está muy enojada porque la obligaron a cerrar su negocio, su proyecto de toda la vida, les cortó su trabajo cuentapropista, le privó que sus hijos se educaran… No quieren una curita cuando tienen cortada toda la pierna.

Hay gente que ve cómo le cuesta cada vez más pagar sus impuestos y estos terminan pagando planes para hacer piquetes. Estamos hartos de ver vagos que viven de planes sociales.

En cambio, a la gente que proyecta, produce, no se la incentiva, se la condena a trabajar para pagar impuestos carísimos y se le prohíbe tomar o echar gente con las leyes vigentes.

A ninguno de los que nos gobernaron en los últimos setenta años y que nos llevaron a este estado de miseria, indigencia, inseguridad y marginalidad le conviene discutir lo profundo, lo importante, lo que sirve. Ellos son parte del sistema con el cual lucran.

¿Por qué desconfía de los que gobernaron hasta ahora?

La gente debe entender que a la política tradicional le conviene que la gente sea pobre, que dependa siempre de un Estado que luego le diga qué hacer y qué votar. No quiere que la gente se eduque, se pueda erguir. Parte de su negocio es que sigan siendo indignos o necesitados. Nosotros, desde Avanza Libertad, venimos a proponer otra cosa. Que la gente recupere su dignidad, sea libre, que no obligaremos a nadie a seguirnos por un plan. Les proponemos que se pongan de pie, caminen libres, sin ataduras, con trabajo digno por afuera del Estado.

Que los chicos se queden en el país.

Pero se notó que los sectores que más crecieron fueron los de la izquierda y ustedes, de la derecha…

Los chicos votaron por izquierda por bronca y a nosotros lo hicieron los que tienen esperanzas por un nuevo país. Votar por nosotros no es votar por “la derecha”, sino por el sentido común.

La izquierda es una pieza de museo desusada en el mundo. El resto de la dirigencia, el kirchnerismo, el peronismo de Santilli, los radicales, todos esos fueron los que provocaron esta crisis actual.

Nosotros proponemos tener sentido común. Es hacer lo que hacen los países que funcionan bien. Tienen leyes que equilibran la relación entre el empresario, el emprendedor y el trabajador, un Estado de un tamaño razonable y en proporción a sus recursos para no demoler con impuestos a la gente que trabaja y las empresas del país comercializan con todo el mundo. Nosotros, en cambio, usamos al mundo como un prestamista.