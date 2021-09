Un testigo se negó a declarar y se pospuso el juicio por la obra pública

El juicio oral en la llamada causa "Vialidad" por supuestos delitos con la obra pública nacional en Santa Cruz fue suspendido esta semana y se reanudará el lunes próximo, ante la negativa del empresario, Juan Chediak, a declarar como testigo ante el Tribunal.



La decisión se tomó luego que ayer el empresario Chediak, procesado e imputado colaborador en la causa conocida como "Cuadernos" presentara un escrito al Tribunal Oral Federal 2 que lo había citado como testigo para esa jornada.



Chediak reclamó no declarar en el juicio que se sigue a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al exministro de Planificación Julio De Vido, a Lázaro Báez y otros imputados, y que se realiza de manera semipresencial, con el Tribunal y los testigos presentes en Comodoro Py 2.002.



El planteo deberá ser resuelto por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, quienes mientras tanto suspendieron las audiencias de esta semana.



El escrito de Chediak se sumó al presentado antes por otro empresario, Angelo Calcaterra, también procesado en el caso "Cuadernos" y convocado como testigo en el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de empresas de Lázaro Báez.



En el caso de Chediak, su citación tenía fecha y quedó suspendida ante el planteo vinculado a que sus dichos sean luego "utilizados en su perjuicio", según el escrito presentado por su abogado Pablo Lanusse.



Chediak recordó que es acusado por supuesto pago de sobornos en la otra causa ya enviada a juicio oral y que declarar bajo juramento de verdad "podría significar ni más ni menos que colocar a todo imputado en una situación coercitiva a la hora de referirse a extremos que más tarde, eventualmente pudieran ser utilizados en su perjuicio"



El empresario de la construcción sostuvo que no puede desconocerse "la prohibición de autoincriminación". Además argumentó que las defensas de los acusados podrán hacerle preguntas "a través de las que probablemente pretendan interpelar mis dichos y aportes como imputado colaborador -en el marco de la causa 9608/2018 (Cuadernos)".



Por su parte, el primo del expresidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, también pidió la semana pasada que se deje sin efecto su citación como testigo hecha "bajo la argucia de que podríamos testificar porque no hemos sido convocados a indagatoria en la causa, aunque el planteo que nos propone como testigos deja entrever que, a su juicio, deberíamos haber sido imputados”.



La convocatoria a los empresarios quedó resuelta durante la etapa de preparación del debate, antes de que terminaran con procesamiento y enviados a juicio en "Cuadernos".



El Tribunal tendrá que decidir sobre estos dos planteos y esa resolución definirá además si se sigue adelante con las citaciones como testigos a otros empresarios acusados en diferentes causas penales, como por ejemplo Carlos Wagner y Aldo Roggio.