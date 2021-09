La justificación de Sergio Massa sobre el plan de pre-jubilación que analiza el Gobierno

Este jueves se publicó en el Boletín Oficial la actualización del mínimo no imponible de Impuesto a las Ganancias. El autor de la iniciativa, Sergio Massa, destacó que a partir de ahora "cualquier trabajador que gane menos de $175 mil no van a estar pagando ganancias" y remarcó que "esto permite que 1 millón de trabajadores que estaban incluidos ya no estén mas". Pero además de ello, defendió el plan que baraja el Gobierno para jubilar a personas mayores de 55 años.

"La administración de seguro social esta trabajando para respalda a aquellas personas mayores de 50 años que se quedaron sin trabajo durante la pandemia", explicó el presidente de la Cámara de Diputados en radio Radio 10.

"Tenemos que trabajar en instrumentos de capacitación y una solución de un instrumento pre-jubilatorio", señaló en alusión a la posibilidad de que se abra la jubilación a personas de 55 años con 30 años de aportes y que perdieron su trabajo durante la pandemia.

"No nos damos cuenta que cuando no generamos estos puentes, profundizamos la economía negra de la argentina", remarcó Sergio Massa y sostuvo que las medidas que se están anunciando apuntan a reactivar la economía y resolver problemas de la ciudadanía.

"Queremos terminar de resolver los problemas de los sectores que se vieron perjudicados por la pandemia generando un puente y reactivando la economía", explicó.

En el mismo orden se refirió a la suba del mínimo no imponible a 175 mil pesos y sostuvo que esa medida no solo es un beneficio para un millón de trabajadores sino que además tiene un efecto derrame. "Esto mejora el comercio, si la gente tiene plata en el bolsillo, la economía argentina mejora", expresó.

"En enero 2022 vuelve a haber una actualización para que el trabajador no pierda su esfuerzo a partir del impuesto", adhirió Massa en referencia al gran problema que se vive en la Argentina: la inflación.

Respecto a la crisis interna que se vivió en la Casa Rosada después del mal resultado obtenido en las PASO del 12 de septiembre, el líder del Frente Renovador fue categórico. "No me asustan las discusiones en las coaliciones de gobierno. Tenemos que aprender a debatir sin peleas ni rupturas", sostuvo.