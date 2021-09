El dato que ilusiona al kirchnerismo para dar vuelta la elección

Entrevistado en Radio Con Vos el candidato a diputado nacional Daniel Gollan se mostró convencido que el Frente de Todos dará vuelta el resultado electoral de las PASO en la provincia de Buenos Aires. El compañero de fórmula de Victoria Tolosa Paz puso la lupa sobre un factor que entiende será bisagra: el aumento de votantes.

Para Gollan, hubo cientos de miles de bonaerenses que decidieron no ir a votar porque en señal de enojo con el Gobierno nacional. Pero ahora -con las medidas que se están anunciando y la corrección de rumbo con cambios en el Gabinete- entiende que esta situación podría cambiar.

"El domingo a las 7:30 me empezaron a mandar resultados de mesas que yo fiscalice históricamente, cuando veía los números decía, ‘pero la gente no fue a votar’ en barrios muy populares como Merlo, Moreno, Quilmes. Esta claro que ahí hay un mensaje", sostuvo el exministro de Salud del Gobierno de Axel Kicillof.

Para Gollan existió un ausentismo por parte de desencantados con el Frente de Todos y se mostró convencido de que volverán a conquistarlos. Por otro lado, también se refirió al impacto de la pandemia y reconoció que las consecuencias no se solucionan de un día para el otro.

"La pandemia produce daños no hay otra explicación que está, en cuanto no se recupera una sociedad inmediatamente después de un desastre sanitario de estás características", señaló el candidato del kirchnerismo.

En cuanto al dictado de clases y la polémica que existió con CABA por la presencialidad en las aulas, Gollan reconoció que para muchas familias la virtualidad fue un problema porque no tenían con quién dejar a sus hijos. "Lo que reclama mucha gente es que tenía necesidad de salir a trabajar por la cuestión económica, y producto de que los chicos no podían ir a la escuela, tenían que quedarse. Ese si es un reclamo puntual, pero el tema del cuidado, no hay un reclamo masivo", remarcó.