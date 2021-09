La tajante frase con la que Carla Vizzotti salió a explicar el nuevo uso del barbijo

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, remarcó hoy que "la situación epidemiológica por el coronavirus es indiscutible" en el país y es "realmente óptima" lo que "fundamenta" las medidas de flexibilización anunciadas ayer por el Gobierno nacional.



En un intercambio con la prensa tras la reunión del Gabinete nacional en Casa de Gobierno, Vizzotti, al ser consultada sobre las flexibilizaciones anunciadas ayer, remarcó que "la situación epidemiológica es indiscutible, es óptima, estamos en un momento donde no estábamos hace un año en relación a la circulación viral, a las muertes y a las internaciones" derivadas de la pandemia del coronavirus.



La ministra también consignó que las acciones encaradas permitieron "retrasar el ingreso de la variante Delta, y que no sea predominante" en la Argentina.





Al hablar de la campaña de vacunación dijo que "tenemos números muy favorables" y mencionó que "en los mayores de 18 años en el 90% ya está iniciado el esquema y más del 60% está completo, y en los mayores de 50 años se da el 85% de cobertura con el esquema completo".



La funcionaria explicó asimismo que “no hay ningún aglomerado urbano en alarma” y que “la tensión del sistema ha bajado". Agregó que existe "un número muy bajo de internados en terapia y una situación epidemiológica que fundamenta las medidas que se tomaron".



Asimismo, en relación a los anuncios realizados ayer sobre la no obligatoriedad del uso del barbijo al aire libre, indicó que "la no obligatoriedad del barbijo es justamente eso, que no es obligatorio, no es que se recomienda no usarlo".





"Las personas que lo utilicen -continuó- tendrán una protección más grande". En este sentido ejemplificó que "cuando uno está caminando por la calle al aire libre y sin gente alrededor no es obligatorio usar el barbijo, es así de claro y de acotada la recomendación".



A continuación subrayó que "en los lugares cerrados, en el transporte público o en un lugar al aire libre con gente alrededor es obligatorio usar el barbijo", y pidió “no darle más volumen ni complejidad a algo que tiene una indicación muy precisa". También recordó que la etapa de recuperación de actividades es "siempre de un modo cuidado, sostenido, con consulta precoz, aislamientos, tapabocas, distancia y el airear de los ambientes".