Narcotráfico: el pedido de Omar Perotti a Aníbal Fernández por la situación en Santa Fe

El flamante ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, se reunieron hoy para coordinar acciones en esa provincia, en el primer día de la nueva etapa del Gobierno nacional con la formalización de los cambios en el Gabinete.



Tras el encuentro, que tuvo lugar en la sede del Ministerio de Seguridad, Fernández sostuvo que trabajará en una "propuesta formal" para el abordaje de la problemática del narcotráfico en ese distrito y ratificó su "acompañamiento" a Perotti.



Por su parte, el mandatario provincial consideró que las fuerzas federales de seguridad deben tener una "presencia firme y fuerte en el territorio" santafesino, "acompañando" la etapa de fortalecimiento de la Policía provincial.



La reunión se produjo en la antesala del encuentro que el flamante ministro tendrá mañana con las cúpulas de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), las cuatro fuerzas federales, tres de las cuales actúan hoy en la provincia de Santa Fe.



Si bien consideró que es un tema "complejo", Fernández adelantó en declaraciones a la prensa que buscará trabajar en una "propuesta formal" para la situación en esa provincia.



Del mismo modo, subrayó que quiere "acompañar" a Perotti porque el mandatario provincial tiene la "vocación de hacer las cosas en serio".



"Este fue el primer gesto que hemos tenido en nuestra primera hora de trabajo, y lo califico como muy bueno", definió el funcionario.



Por su parte, Perotti resaltó que hay una "firme decisión" del presidente Alberto Fernández en el combate al narcotráfico y manifestó su confianza "plena" en que las "acciones" del flamante ministro de Seguridad irán en esa "dirección".



En declaraciones a la prensa posteriores al encuentro, el gobernador santafesino reiteró la necesidad de "reforzar la Justicia Federal" para afrontar el delito complejo y "coordinar las acciones" de seguridad en el distrito para que haya una fuerza con la "suficiente cantidad de integrantes para desplegarse en el territorio".



También requirió "más presencia" de las fuerzas federales para custodiar a los integrantes del Poder Judicial de la provincia y "avanzar" en la coordinación con la Unidad de Investigación Financiera (UIF) en las causas de lavado de activos.



Asimismo, remarcó la necesidad de impulsar un "trabajo social" y "fuertes acciones" para tener en la provincia una "instancia de recuperación productiva, acompañada de más opciones que motiven a la instancia laboral con los jóvenes", al advertir que el "delito no puede ser una salida laboral".



Antes de ingresar a la reunión con Fernández, Perotti había señalado que los distintos niveles del Estado "no pueden permitir impunidad" ante el narcotráfico y reclamó un "comando unificado" para garantizar medidas de protección.



"Necesitamos que se entienda que estas situaciones no se dan en cualquier otra provincia", afirmó el mandatario, al alertar sobre el "sicariato" que se advierte en el delito.



Para Perotti, "la presencia de las fuerzas federales tiene que ayudar" mientras la administración provincial se dedica a "fortalecer con más uniformados la propia institución" policial.



El gobernador santafesino abogó así por "garantizar la seguridad de todos los que llevan adelante las acciones de desarrollo de un juicio" y remarcó la necesidad de que los distintos sectores de la Justicia tengan la "garantía de estar protegidos".



"No podemos permitir impunidad y que en nuestra propia institución haya habido jefes que se hayan apartado de sus servicios y hayan colaborado con el narcotráfico", planteó.



Para Perotti, la situación en Rosario debe enfrentarse con el "acompañamiento de las fuerzas federales", por lo que propuso un "comando unificado fuerte" que pueda "garantizar una operatividad que le dé a los vecinos el acompañamiento necesario".



El Gobierno nacional inauguró hoy una nueva etapa de gestión con la formalización de cambios en la estructura del Gabinete, durante un acto encabezado por el presidente, quien reafirmó su compromiso de atender las demandas expresadas por la ciudadanía en las urnas y de profundizar políticas que incentiven la reactivación económica.