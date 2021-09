Patricia Bullrich cruzó a Carolina Losada y la acusó de mentirosa

La presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se metió en la interna de Juntos por el Cambio de Santa Fe y trató de "mentirosa" a la precandidata a senadora por esa provincia, Carolina Losada. A poco más de 10 días para las elecciones PASO, la temperatura está cada vez más caldeada dentro de los frentes.

La ex periodista de A24 encendió una intensa polémica al publicar en Twitter un video en donde acusa al ex presidente Mauricio Macri de brindar su apoyo a la lista de Federico Angelini y Amalia Granada, una de sus competidoras en la interna, que se dirimirá entre cuatro listas.

Losada planteó como panorama que si Angelini llega al Congreso deberá renunciar a la banca en Diputados, lo que podría provocar que la dirigente de UATRE, Cesira Arcando, termine ocupando su lugar. El problema surge debido a que, actualmente, Arcando se ha alineado con el peronismo que encabeza el gobernador Omar Perotti.

"Carta Abierta al ex Presidente @mauriciomacri. ¿Sabe Ud. que si @fangelini (Federico Angelini) asume como senador entrega su banca de diputado nacional al Kirchnerismo? Evitemos que el favoritismo en una interna le regale una banca al kirchnerismo que hoy es de JxC", comenta la periodista en el video.

Pero el tema no terminó allí sino que Alfredo Cornejo ofreció su apoyo al compartir la publicación. Debido a esta sorpresiva repercusión es que Patricia Bullrich salió a recoger el guante y se expresó en duros términos contra Losada. La ex ministra indicó que, debido a la ley de paridad de género, no hay posibilidad de que asuma Arcando.