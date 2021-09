El verdadero motivo por el que Cristina Fernández de Kirchner pidió la cabeza de Biondi

Más allá de los ataques contra el presidente Alberto Fernández y las intimidades en la relación del poder que reveló la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo que más llamó la atención de su carta fue el ensañamiento contra el vocero presidencial Juan Pablo Biondi. El enojo con ese funcionario particular se viene acumulando desde hace mucho tiempo e incluso fue el principal sospechoso de filtrar las fotos del cumpleaños de Fabiola Yañez en la quinta de Olivos.

Biondi estuvo en pareja con la periodista Guadalupe Vázquez de La Nación+, quien fue la primera en publicar las imágenes que destaparon el escándalo del OlivosGate. Esto generó suspicacias en torno a la posibilidad de que él fuese el nexo que permitió que las fotos salieran a la luz.

A pesar de que esa versión quedó enterrada y las sospechas terminaron recayendo sobre la amiga de Fabiola Stefania Domínguez, la figura de Biondi no quedó salvada. Al funcionario lo acusan de hacer operaciones en "off the récord" con la prensa. Es decir, dialogar con periodistas y hacer declaraciones "desde el entorno del presidente" que terminan repercutiendo y afectando a la sociedad que integra el Frente de Todos.

"No voy a seguir tolerando las operaciones de prensa que desde el propio entorno presidencial a través de su vocero se hacen sobre mí y sobre nuestro espacio político", disparó Cristina Fernández de Kirchner en la carta que publicó ayer. Y luego cargó directamente contra Biondi.

"A propósito de la categoría de funcionarios que no funcionan… el vocero presidencial escaparía a aquella clasificación. Es un raro caso: un vocero presidencial al que nadie le conoce la voz. ¿O tiene alguna otra función que desconocemos? ¿La de hacer operaciones en off por ejemplo? Verdadero misterio", aseveró.

Otra operación que denunció Cristina fue la de el supuesto pedido del kirchnerismo para que renuncie Martín Guzmán. "Por la misma razón me comuniqué con el Ministro de Economía cuando se difundió falsamente que en la reunión que mantuve con el Presidente de la Nación, había pedido su renuncia. Las operaciones son permanentes y, finalmente, sólo terminan desgastando al gobierno", apuntó.

Pero lo que verdaderamente hizo estallar a la expresidenta fue que acusaran de "golpista" a Wado de Pedro por poner su renuncia a disposición de Alberto Fernández. Para Cristina Fernández de Kirchner esa versión también surgió del vocero presidencial.