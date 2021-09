El candidato libertario a legislador porteño que analizó las elecciones y lo que sucede en el país

Tras la buena elección que realizó el espacio La Libertad Avanza, liderado por Javier Milei en Capital Federal, MDZ dialogó con Ramiro Marra, el primer candidato a legislador porteño de la lista. El partido alcanzó casi el 14% de los votos en las PASO. “Uno hizo una buena elección, pero al ver lo que sucede ahora me pone mal y me preocupa”, explica.

Luego que varios ministros le hayan presentado la renuncia al presidente, la Casa Rosada vive unos momentos de alta tensión “Hoy el gobierno tiene un problema que tiene que decidir qué hacer, tenemos que ver cómo sigue esto”, dice Ramiro Marra y continúa: “Es una falta de respeto lo que nos están haciendo, pero tampoco quiero agregar más leña al fuego con todo lo que está pasando, porque los únicos que se perjudican somos los argentinos”.

-¿Qué significa que 1 de cada 4 porteños haya votado al liberalismo?

-Es como un sueño cumplido. Yo soy liberal desde el día que nací, y que las ideas liberales hayan estado en la discusión política es muy importante. No sólo que el 25% votó al liberalismo, sino que también la discusión se volvió sobre las ideas de la libertad. Hoy todos están hablando sobre la libertad, desde el kirchnerismo, la falsa oposición, todos hablan del concepto. Por eso es un sueño cumplido, porque uno cree que por ahí es el camino correcto a donde debe ir la Argentina.

-¿Esperaban ese resultado?

-Nosotros sí esperábamos un resultado bueno, porque lo veníamos viendo por las redes sociales, medios de comunicación y en la calle. Por eso era algo que no lo veíamos muy lejos, pero verlo en la realidad te moviliza y te pone en cuestión de que tenemos que llevar a cabo nuestras ideas.

-¿Cómo analizan desde el espacio la cantidad de votos en las villas y barrios populares?

-Ya habíamos recorrido las villas y los barrios más al sur de la ciudad, que es donde sacamos un buen porcentaje, y nos fue muy bien. No nos sorprendió tanto, porque entendemos que el liberalismo no es una ideología elitista, sino todo lo contrario. Es una ideología que ayuda a la principal minoría, que igual la principal minoría es el individuo, y desde ahí entendemos que está llegando a todos los estratos sociales, a todas las edades y cualquier tipo de persona que entienda que la argentina tiene que venir un cambio mucho más fuerte.

-¿Por qué usan el término “casta política”?

-Los políticos en general suelen estar constantemente como si estuvieran en la calesita. Se van pasando del caballo al avión, de ahí al asiento, se cambian los lugares pero siempre están dentro de la calesita. Ellos se intercambian los diferentes lugares dentro de ella, pero siempre están en el mismo juego que da vueltas constantemente. Lo que uno considera es que son todos parte de lo mismo, ahora estamos viendo lo que sucede con las renuncias del gobierno. Uno se preocupa, se pregunta: ¿Qué es lo que están haciendo realmente? ¿Están jugando a las diferentes posiciones? No se entiende, cambian de roles pero no las ideas.

Ramiro Marra junto a Javier Milei y Victoria Villarruel festejando en las afueras del bunker con su público.

-Vos decís que la grieta es funcional para cada partido ¿Por qué?

-La grieta es mucho más de la gente hacia la política, y de los políticos hacia la gente. No hablo de política, eso está bien, lo que está mal son los políticos. La grieta es con nosotros los ciudadanos, que no entienden nuestros problemas, están pensando mucho en sus problemas y no en los nuestros. De ahí entran todos los partidos políticos tradicionales, por eso lo que intentamos hacer con Javier, un outsider de la política, con un espacio nuevo. Los outsiders siempre se incluyen dentro de la casta, porque se terminan incorporando dentro de los espacios políticos existentes. Este es un espacio nuevo, que estamos haciendo historia en ese sentido. Yo creo que es posible acabar con la grieta, llevando proyectos con ideas. No con simples nombres o estrategias electorales, que es lo que planteamos nosotros.

-Escuchando al electorado que habló en las urnas este domingo ¿Cómo planean encarar noviembre?

-De la misma manera en la que venimos encarando. Con una campaña austera, que siga mostrando lo que somos, que somos gente de trabajo, gente del privado, que estamos cansados de esta casta política que no va a ningún lado, que siempre toma las decisiones incorrectas. Todavía estamos analizando qué vamos a hacer, porque esta semana estuvo todo muy movido, más que nada con lo que está pasando ahora en la Casa Rosada, pero por el momento seguiremos igual. Nosotros no somos estrategas políticos en términos electorales, lo que realmente queremos es que Argentina cambie su rumbo.

-El espacio político cautivó a muchos jóvenes ¿Cómo creés que pueden hacer para conseguir el voto de sus padres o abuelos, que tienen una concepción negativa del liberalismo asociándolo con el 2001?

-Estamos viendo que muchos jóvenes están hablando con sus abuelos, con sus padres y explicándole lo que somos los liberales. Que en la Argentina se fueron olvidando las ideas que hicieron muy grande a este país. Estamos viendo que está superando a la juventud, ya no estamos hablando simplemente de jóvenes, cuando sacás un porcentaje de votos del 25%, como lo hicieron las ideas liberales, hablamos de mucha más gente. Nosotros lo que estamos planeando es dejar en tercer lugar al kirchnerismo en tercer lugar en la Ciudad de Buenos Aires. Eso sería histórico y revolucionario en términos de lo que representa al liberalismo, ya lo hicimos en las PASO y ahora vamos con ese objetivo en la general, a través de la figura de Javier Milei que tanto hizo por el liberalismo en estos últimos años en la Argentina. Los que votaron a López Murphy porque es liberal, ahora nos tiene que acompañar a nosotros que somos el verdadero espacio de estas ideas. Nosotros representamos de la mejor manera al liberalismo en la Argentina.