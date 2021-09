Elisa Carrió acusó a Cristina Fernández de Kirchner de querer hacerle un "golpe de Estado" a Alberto Fernández

Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, atacó a Cristina Fernández de Kirchner por la renuncia de los funcionarios tras la derrota de las PASO el domingo pasado. "El intento de vaciar al presidente de parte de un vicepresidente es un golpe de Estado", manifestó Carrió.

En declaraciones a Radio Mitre, la líder de la coalición cívica comentó: "El intento de vaciar al presidente de parte de un vicepresidente es un golpe de Estado. Un vicepresidente no le puede indicar al Presidente a quién saca ,sea derrotado o sea victorioso".

Y añadió: "El presidente tiene que ejercer sus funciones institucionales y resistir".

Continuando con su discurso, la líder de la Coalición Cívica, comentó: "Ya lo hicieron varios, tenemos la experiencia de De la Rúa - Chacho Álvarez". Y remarcó: "Hay que evitar un golpe de radicalización que es el preanuncio de algo más grave, cuando sectores de un Gobierno se radicalizan para irse al autoritarismo".

Por último, señaló: "Lamentablemente si el presidente cede... no puedo aventurar, no puedo decir más nada. Vamos a vivir 3 o 4 días muy difíciles y después veremos. No estaría bueno que él decida su propia disolución".