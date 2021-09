Eduardo Duhalde opinó de las renuncias en el Gabinete y lo comparó con el 2001

El expresidente de la Nación de 2001 a 2003, Eduardo Duhalde se refirió al panorama que enfrenta el Gobierno respecto de la disposición de renuncia por parte del Gabinete de Alberto Fernández y realizó una comparación con lo sucedido durante la crisis del 2001.

“Había un sólo grito, el que se vayan todos nos incluía a todos, a mí también. Ahora, los reclamos están diversificados”, manifestó Duhalde a Diario LA NACIÓN.

“No como con la ferocidad de 2001, porque en ese momento había un solo grito, pero ahora, producto de la pandemia, no está tan unida en un solo reclamo, precisó. El cristinismo trata de que el presidente le siga haciendo caso y él no está de acuerdo. Realmente es una situación muy delicada no echar leña al fuego hay demasiado fuego”, comentó al hacer una comparación con la caótica situación vivida en ese año.

Y agregó: “No veo que esto no tenga solución. En aquel momento hicimos una mesa de diálogo que incluía a todos los sectores, estaba la industria, la Iglesia. Ahora deberían incluir a los empresarios, que pareciera que son enemigos, cuando no hay empleos sin empresas”.

Alberto Fernández se encuentra frente a un clima de tensión con sus funcionarios.

Además, el exgobernador de la provincia de Buenos Aires dijo que “la situación es muy delicada y que no hay que echar más leña al fuego”. En relación a los ataques del núcleo más duro del kirchnerismo al presidente Fernández, señaló que “están prosiguiendo con lo mismo que han empezando desde hace rato: echarle la culpa a Alberto, incluso a través de los medios cristinistas, para que cambie. Pero él no está de acuerdo”.

Asimismo, sobre la posibilidad de que existan hechos de violencia “Que no pase lo que pasa en Colombia. En cualquier momento puede haber enfrentamientos entre sectores, entre gente con distintas posiciones. Es la antesala de un gran problema”.