La Fundación Chocobar emitió un comunicado tras conocer una denuncia en su contra

Luego de conocerse sobre la denuncia presentada por el Inspector general de Justicia Ricardo Nissen, contra los responsables de la Fundación Chocobar por “la posible comisión de delitos de acción pública”, se emitió un comunicado y además agregaron a través de su página y las redes “ para evitar malas interpretaciones, ponemos a disposición de los donantes la totalidad del dinero aportado. No engañamos ni estafamos a nadie. Robar es delito, matar es delito. La corrupción del Estado es delito. Trabajar ayudando a los Oficiales de Policía no es delito”.

A través del comunicado difundido en el día de hoy titulado “El Gobierno presiona a Chocobar” manifestaron que luego que el Tribunal Oral dictara el veredicto de condena al Oficial Luis Oscar Chocobar, “nos enteramos que existía una colecta donde cientos de personas donaron dinero para ayudarlo. Cuando supimos que esa colecta era real -porque dudábamos de su existencia- nos sorprendimos gratamente por la solidaridad espontánea de tanta gente que simplemente quería que Chocobar no pasara apuros económicos. Incluso hubo una persona desde Alemania que se ofreció a cubrir el importe del embargo trabado en la causa penal, porque había venido varias veces a Argentina y, como muchos extranjeros, fue víctima de hechos de inseguridad”.

El comunicado, hoja 1

El comunicado, hoja 2

Recordemos que el 28 de mayo pasado el policía Luis Chocobar fue condenado a dos años de prisión en suspenso por el "homicidio con exceso en el cumplimiento de un deber" de Juan Kukoc, un delincuente que había atacado a puñaladas a un turista estadounidense en 2017 en el barrio porteño de La Boca.

Esta decisión fue adoptada por el Tribunal Oral de Menores que también dispuso para Chocobar una inhabilitación especial por cinco años. Los fundamentos del fallo se conocerán este 10 de agosto próximo.

En el comunicado expresan que tras esta resolución y las donaciones recibidas, “el Oficial Chocobar, junto con quienes lo acompañamos, decidió utilizar el dinero que le habían donado a él para crear una institución, una Fundación, para ayudar a los Oficiales de Policía que, como él, se encuentren involucrados en causas penales por haber obrado en Cumplimento del Deber o en Legítima Defensa. Fue el Oficial Chocobar quien decidió utilizar los más de 3 millones de pesos recaudados para crear la Fundación. Podría haber destinado ese dinero a sus gastos personales, ya que la gente se los donó libremente y sin ningún condicionamiento Pero él quiso que eso sirviera para comenzar una nueva etapa: ayudar a los Policías y también a sus familias para superar situaciones difíciles provocadas por haber cumplido la Ley. Así nació la idea de la creación de la Fundación Chocobar”.

Según publicó página/12 “En el texto de la denuncia se explica que la “actuación sumarial” se inició a partir del conocimiento de notas periodísticas en las que se informaba sobre la existencia de “una serie de actividades desarrolladas por una aparente entidad de bien público denominada Fundación Chocobar”.

En base a ello el comunicado expresa: ”Comenzamos a averiguar los trámites para constituir la Fundación en alguna provincia del país, en alguna jurisdicción que no sea CABA ni la prov. de Bs. As., ya que estábamos convencidos que nos iban a poner todos los obstáculos posibles para avanzar en el trámite, de por sí engorroso. No creímos que la intención y la voluntad de frenar nuestro trabajo fuera desarrollado con tanta perversidad como ahora está sucediendo. Pero así funciona el poder y la política cuando son mal utilizados.”

Continuando con las explicaciones del trámite manifiestan: “ Ya tenemos avanzado los preparativos para la constitución societaria de la sociedad en una provincia (nos reservamos por ahora más datos, para evitar nuevos embates), pero no esperamos la formalidad de una constitución societaria para empezar a ayudar. Empezamos a trabajar para ayudar a los demás desde el primer momento.”

Allí también manifiestan que asisten al Oficial Facundo Amendolara ( imputado por lesiones gravísimas tras dispararle al músico Chano Charpentier ) en forma totalmente gratuita, incluso los gastos que implican los traslados a la ciudad de Campana (donde tramita el proceso penal) y aseguran que “los gastos que hasta ahora conlleva la causa ni siquiera los abonamos con los fondos donados, ya que los afrontan los abogados que lo asisten, de sus propios bolsillos.”

Ya con un tono más defensivo expresan: “Somos independientes y dejamos nuestro tiempo y nuestras familias para ayudar a Oficiales de Policías para que puedan cumplir con la Ley, junto a los voluntarios que se han inscripto y que dejan su tiempo para reunirnos por zoom. Son docenas de personas comunes y corrientes (obreros, policías, enfermeras, médicos, kinesiólogas, psicólogas, amas de casa, estudiantes, etc.) que colaboran gratuitamente para ayudar al prójimo, porque son conscientes de lo injusto que son las causas penales contra Oficiales de Policía como Luis Oscar Chocobar y Facundo Amendolara”.