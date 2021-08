Fuerte defensa de Patricia Bullrich a Fernando Iglesias: "Yo no..."

Luego del escándalo por las visitas VIP en Olivos durante el aislamiento obligatorio y la denuncia de Florencia Peña contra Fernando Iglesias y Waldo Wolff por sus polémicos comentarios en Twitter, Patricia Bullrich defendió a los diputados macristas al asegurar que "no voy a entrar en el juego" de atacarlos porque sino "nos pegan ellos y nos pegamos nosotros".

Iglesias y Wolff habían publicado en su cuenta de esa red social algunos mensajes contra Florencia Peña y la modelo Sofía Pacchi por sus ingresos a la Quinta de Olivos en los meses de mayores restricciones por la pandemia, pero recibieron una feroz respuesta de la actriz acusándolos de "misóginos". Por ende, un grupo de diputadas kirchneristas liderado por Gabriela Cerruti promovió un pedido de expulsión contra Iglesias, que a diferencia de su colega no se retractó de sus dichos.

"Hasta que no pongamos pautas claras, yo no voy a entrar en el juego de atacarlo a Fernando Iglesias", sentenció Patricia Bullrich en declaraciones al canal LN+, donde además prefirió no cuestionar a María Eugenia Vidal que sí había repudiado los comentarios del diputado macrista.

A diferencia de Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal sí criticó a Fernando Iglesias.

En ese sentido, la titular del PRO aseguró que "en un país donde no hay igualdad de trato para las mismas causas y el kirchnerismo es defensor de las peores conductas de sus miembros, si nosotros entramos en el juego, se da un doble ataque a nosotros mientras ellos se encubren. No, yo no entro en eso".

Bullrich se refirió al silencio que pregona en el kirchnerismo cuando surgen casos de violencia de género en los que se ve acusado alguno de sus miembros: "No es solamente un problema de doble moral, es un problema más profundo del kirchnerismo que nunca dijo nada de ninguno de sus miembros que han tenido ataques, insultos, agravios y conductas indecorosas. Desde Raúl Zaffaroni hasta Victoria Donda, o desde el mismo Alberto Fernández atacando a Cristina Kirchner en su momento".

"Leopoldo Moreau dijo que nosotros éramos 'los Videlas del ‘76'; a mi me dijeron 'asesina' en el caso de (Santiago) Maldonado y Leandro Santoro me dijo borracha. Una vez que ellos pongan el lenguaje como una única lógica de comunicación, y no sean la policía del lenguaje cuando son miembros de Juntos por el Cambio, entonces yo ahí podría expresarme" sobre los dichos de Fernando Iglesias, comentó.

De hecho, Bullrich insistió en su postura y reclamó "una arena de juego democrática" con el Frente de Todos para discutir este tipo de problemáticas. "No estoy igualando, estoy diciendo que primero quiero un área democrática y de libertad de expresión. Si no es así, nosotros criticamos a los nuestros y ellos defienden a los suyos. Es un juego en el que nos pegamos dos veces: nos pegan ellos y nos pegamos nosotros", añadió.

"Cuando el kirchnerismo le decía barbaridades a Victoria Donda en el Congreso, ellos no salieron a hacer una denuncia penal contra La Cámpora por lo que le decían a Donda, entonces ellos no tienen ninguna autoridad para criticar el lenguaje de un miembro de Juntos por el Cambio, cuando lo que han hecho es ser encubridores de conductas terribles de sus propios miembros, desde Zaffaroni, que tenía cabarets en sus departamentos y supuestamente no lo sabía", acusó.