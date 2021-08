El curioso apodo de Alberto Fernández entre los diplomáticos

Dentro de los círculos diplomáticos de la Argentina, el presidente Alberto Fernández se ganó un curioso apodo que sintetiza su estrategia respecto a la política exterior del Gobierno, y que incluso podría extrapolarse al ámbito cotidiano del mandatario.

La visita a la Argentina del consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, servirá como puntapié inicial para recuperar la relación bilateral de nuestro país con la principal potencia mundial, dado que se trata de un hombre que ocupa un cargo fundamental para la región latinoamericana y que al mismo tiempo es muy cercano a Joe Biden, advirtió la periodista Florencia Donovan en el programa El Diario de Leuco, del canal LN+.

Aunque se mantiene bajo siete llaves, la agenda de Sullivan en Buenos Aires será bastante extensa. Según Donovan, el funcionario estadounidense aterrizará hoy en la capital argentina a las 23.30, por lo que al día siguiente tendrá un almuerzo con Fernández en Olivos y luego se reunirá con los ministros. Posteriormente mantendrá encuentros en el Palacio San Martín con empresarios y representantes de veinte compañías del sector telecomunicaciones. Finalmente, Sullivan abandonará la Argentina el sábado a las 18.

Jake Sullivan es uno de los funcionarios estadounidenses más cercanos a Joe Biden.

"Quién gestionó la visita fue el embajador argentino Jorge Argüello, que vendrá mañana en el avión con Sullivan, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz", sintetizó Donovan respecto a la influencia decisiva que tuvieron ambos funcionarios del albertismo puro para concretar este encuentro de alto nivel.

En todo caso, la visita de Jake Sullivan no será fácil para el gobierno de Alberto Fernández, dado que en la agenda entre Estados Unidos y la Argentina "hay temas muy candentes", empezando por los vínculos del Ejecutivo nacional con China. "Estados Unidos quiere ver qué piruetas hace Alberto Fernández en este tema", relató Donovan.

"Entre algunos diplomáticos, Alberto Fernández se ganó el mote de 'camaleón', porque le dice a cada uno lo que quiere oír y se cambia el color en función de su interlocutor", resaltó la comunicadora, un término que no solo hace alusión a la estrategia en política exterior del Gobierno sino también al propio modus operandi diario del presidente. "Me dicen que estos encuentros no son fáciles, se hablan las cosas a calzón quitado y EEUU quiere saber qué hará Argentina con China", aclaró.

Otros temas que Sullivan tomará como prioritarios en sus encuentros con Fernández, ministros y empresarios serán la implementación de las redes 5G; la política de derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua; la gestión de la pandemia y la vacunación contra el coronavirus; y la evolución de la economía.