El verdadero motivo de Victoria Tolosa Paz para hablar de sexo en la campaña

La sorpresiva frase de la precandidata a diputada por el oficialismo, Victoria Tolosa Paz, en las que vinculó al peronismo con el bienestar sexual de los argentinos bajo el título "en el peronismo se garcha", en realidad esconde una intención de carácter electoral, aseguró anoche el periodista Carlos Pagni en el programa Odisea Argentina, del canal LN+.

Según su propia teoría, Carlos Pagni explicó que más allá del alto grado de desconocimiento que padece la mayoría de los precandidatos en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz optó por usar esa polémica frase para instalarse de manera forzosa en la agenda de un codiciado grupo social de cara a las elecciones del mes próximo: "Al kirchnerismo se le están yendo los votos de los jóvenes".

"La juventud del kirchnerismo, la de Néstor Kirchner, peina canas. La juventud kirchnerista de ahora es la de Alberto Fernández, que le trae muchos problemas al oficialismo", explicó.

No es casualidad que Victoria Tolosa Paz haya dicho esas polémicas declaraciones en el programa que conducen los youtubers Pedro Rosenblat y Martín Rechimuzzi, con fuerte llegada a los jóvenes. Intentando aproximarse al lenguaje actual, la precandidata lanzó sin tapujos: "Nosotros vinimos para hacer posible la felicidad de un pueblo y la grandeza de una patria y no hay felicidad de un pueblo sin garchar. Lo que digo es parte importante de la vida, el baile, el disfrute, el goce, no lo vamos a ocultar. Somos seres humanos, nos gusta gozar, nos gusta divertirnos. En el peronismo siempre se garchó. Es así"..

Asimismo, Carlos Pagni insistió en que "estamos en una campaña de desconocidos en uno de los distritos más importantes del país y donde el Gobierno se juega la vida", en relación a la preocupación de los principales partidos políticos por el porcentaje elevado de desconocimiento y la apatía general de los ciudadanos, lo cual afecta no solo al Frente de Todos sino también a los precandidatos de Juntos por el Cambio, Diego Santilli y Facundo Manes.

Por otra parte, y citando al reconocido historiador marxista Eric Hobsbawm, Pagni recordó que en los partidos de izquierda habría menos vida sexual porque son organizaciones más disciplinadas y hasta represivas, mientras que la derecha garantiza el disfrute sexual por encima de los bienes materiales. "La cama es la ópera del pobre. La derecha no te da de comer, pero te da cama. Algo similar plantea Victoria Tolosa Paz, que es de otro signo político", concluyó Pagni.