Fuerte denuncia de Facundo Manes en plena campaña electoral

El precandidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires por la Unión Cívica Radical (UCR), Facundo Manes, aseguró que es víctima de una "gran campaña millonaria" en su contra para "desprestigiarlo e incluso invisibilizarlo" en los medios de comunicación, aunque destacó que de todas formas "la gente está rebelándose" para "darle un alerta" al sistema "que no quiere que nada cambie".

Facundo Manes se encuentra en Corrientes como parte de la comitiva de la UCR que viajó a esa provincia para celebrar el histórico triunfo del gobernador radical Gustavo Valdés. "Lo que se está viviendo en Corrientes, tal como pasó también en Jujuy, marca el camino: una gran coalición amplia donde haya reciprocidad en las fuerzas, lo cual tenemos que aprender a nivel nacional para enfrentar al kirchnerismo este año y en 2023", señaló en declaraciones al programa Mesa chica, del canal LN+.

En ese sentido, Manes le envió un sutil mensaje al resto de las principales fuerzas que integran Juntos por el Cambio, el PRO y la Coalición Cívica, al insistir en que es necesaria en la oposición "una gran coalición diversa y plural en que todas las fuerzas políticas tengan un sentido de reciprocidad", lo cual "va a posibilitar en la Argentina un gran acuerdo político".

"Lo que ocurrió en Corrientes es un modelo importante para trasladar a la Argentina en 2023, donde no haya dentro de la coalición una fuerza dominante, sino una igualdad de condiciones que nos permita salir de la decadencia y la administración actual de la pobreza", enfatizó.

Por otro lado, al ser consultado sobre si el contundente triunfo de Valdés en Corrientes lo beneficiará en su propia candidatura, Facundo Manes respondió: "Estoy contento por lo que veo cuando recorro el conurbano y el interior de la Argentina, que más allá de la gran campaña millonaria para desprestigiarme e incluso invisibilizarme en los medios, la gente está rebelándose de abajo hacia arriba con el fin de darle una alerta importante al sistema que no quiere que nada cambie".

"Lo que está pasando en Buenos Aires es una espiral virtuosa que no tiene fecha de vencimiento ni techo, es algo que me excede. No se sale con proyectos personalistas o individualistas, lo cual ya sufrimos bastante", aclaró en lo que pareció otro mensaje a sus socios de la oposición.

A su vez, Manes hizo referencia al escrache que sufrió el exministro de Salud, Ginés González García, en un restaurante de Puerto Madero, y analizó: "La sociedad está con mucha bronca, se siente abandonada y sin rumbo. Los problemas son los mismos de siempre, con las mismas prácticas y fórmulas de siempre. No sé por qué nos va a ir mejor en la Argentina, en la peor crisis de su historia, con los mismos de siempre".

"La sociedad tiene la oportunidad en unos días de usar su voz y rebelarse contra este sistema decadente. La mejor manera de rebelarse es yendo a votar", concluyó.