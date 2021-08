Campaña: el funcionario porteño que mezcla a los radicales y al PRO

En San Isidro se da una paradoja que en pocos otros lugares se observa. El ex funcionario de Horacio Rodríguez Larreta, Ramón Lanús, referente del PRO de esa localidad, trabaja con Facundo Manes mientras que el ex candidato a presidir la UCR, Gustavo Posse, lo hace para Diego Santilli.

Con esta particularidad, que atraviesa la dinámica del más tradicional distrito bonaerense, administrado desde hace más de cincuenta años por la familia Posse, sólo interrumpido por los golpes militares, se disputa la elección dentro de Juntos.

El actual intendente, Gustavo, quien recibió en su casa a los hermanos Facundo y Gastón Manes días antes del cierre de lista, decidió apoyar al PRO a pesar de haber sido candidato a presidir la UCR, que terminó, en marzo de este año, apoyando a Maximiliano Abad.

Lanús llega a Manes a través de un amigo en común como Jorge Álvarez, ex concejal radical que siempre sintonizó con el neurocientífico mucho más que lo que se sabe. “El Pana”, como se lo conoce, por la tradición familiar en el rubro, lo acercó a ese espacio y ahora el candidato no duda en nombrar a Lanús como uno de los referentes de su apertura y amplitud.

Siempre miembro de los equipos técnicos y políticos del PRO, Lanús sorprendió con su candidatura con el referente radical. Es que sabía, desde hacía tiempo, que Diego Santilli había optado por Posse como su nuevo mejor amigo.

“No me puse a pensar mucho en eso… Siempre quise expresar mis puntos de vista y estoy feliz que los vecinos puedan elegir entre dos alternativas. La que representa el possismo, con todo lo bueno y valioso, y nosotros, que empezamos a mirar para adelante, diseñando el futuro, con radicales, vecinalistas y ciudadanos independientes que tomando lo valioso del pasado y el presente se enfoque en el futuro”, le dijo a MDZ el joven referente de #DarElPaso.

Gracias @ManesF por tus palabras de apoyo. Fue un placer recibirte en San Isidro y recorrer Juntos el barrio. Todos los sanisidrenses estamos preparados para #DarElPaso. uD83DuDCAAuD83CuDFFCuD83DuDC4FuD83CuDFFC pic.twitter.com/2AUjFRGtQh — Ramón Lanús (@RamonLanus) August 9, 2021

Quizás por lo traumática que terminó siendo la relación con Posse en la negociación radical, o porque también lo siente así, Lanús es nombrado, en cada oportunidad que tiene, por el candidato a diputado nacional. “Para mí es un orgullo que suceda esto, y remarca la diversidad que tiene la lista que él representa, con dirigentes de otras fuerzas como Joaquín De la Torre, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer o quien te habla, que provengo del PRO”.

En las últimas semanas, el oficialismo de San Isidro desplegó una campaña que mostró a Santilli junto con Posse, como una fórmula de cara al 2023. “Creo que el que piense de esa manera no tiene empatía ni siente lo que le está pasando a la gente de la Provincia de Buenos Aires y en San Isidro en particular”.

“No es el momento de discutir candidaturas que se darán en dos años. Argentina y los argentinos tienen tanto dolor que pensar en 2023 en estar viendo una película equivocada”, sostuvo Lanús.

En el possismo se cree que, aunque no de manera abierta, todo lo que se hace en el territorio dentro de Juntos es para mellar la figura del intendente de cara a un futuro o su para mitigar su poder de fuego en próximas negociaciones. Lanús, quien tiene muchos amigos alrededor de Santilli, dice que estas apreciaciones no tienen relación con lo que sucede en el distrito sino que “hay un sector importante de nuestros votantes que a nivel local corta boleta y el candidato nacional de Cambiemos o Juntos por el Cambio saca muchos más votos que el possismo”.

“Nosotros apuntamos, efectivamente, a consolidar esa ampliación del espacio, no a mantenerlo cerrado a lo que pretende Posse o el possismo. No me considero anti nada pero quiero discutir qué San Isidro queremos los que estamos en este grupo, qué cosas queremos conservar, cuáles ampliar y cuáles, directamente, desechar”, dijo el precandidato a concejal que apoya Manes.

En los últimos tiempos, San Isidro quedó atrapada en su esencia local, y otros municipios vecinos han crecido exponencialmente. “Cuando Posse instituyó 'San Isidro es distinto', realmente era distinto en el corredor norte, era una perla preciosa en el resto de la región. Hoy no es tan así, mucho menos si se compara con lo que está pasando en Vicente López, Tigre o San Fernando”.

“San Isidro ya no tiene el liderazgo en la región que antes sí tenía”, comentó Lanús, para quien “lo importante que representa mi presencia es el liderazgo que queremos para adelante”, remató.