La candidata de Facundo Manes no descarta estatizar la hidrovía

Danya Tavela, la docente radical que ocupa el segundo lugar en la lista de diputados nacionales de Facundo Manes, se metió de lleno en la cuestión de la hidrovía y aseguró que no descarta estatizarla.

En una entrevista televisiva en LN+ sostuvo que "todos los debates hay que darlos", en medio de una discusión creciente de un sector del kirchnerismo que impulsa la estatización, en desmedro de la gestión privada que actualmente permite el normal tránsito de las barcazas por el Río Paraná, en medio de una bajante histórica.

Danya Tavela se refirió también al impuesto a las riquezas y no descartó prorrogarlo si fuera necesario por un año más, aunque repreguntada sobre la cuestión dijo que en principio no lo votaría.

La vicerrectora de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires y ex integrante del gobierno de Mauricio Macri, sostuvo que no rehúye a despenalizar el consumo de marihuana, pero que no es un tema de ocupación para estos días.

Además, Danya Tavela afirmó que no bajaría la edad de imputabilidad a los menores, pero sí compartió con Florencio Randazzo que decretaría a la educación como un servicio esencial, lo que impediría que los docentes hagan protestas suspendiendo el normal dictado de clases y toda protesta debería hacerse con los chicos en las escuelas, como ocurre con el servicio de salud.