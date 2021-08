Axel Kicillof habló sobre su proyecto de gobierno en Buenos Aires

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dio una extensa entrevista donde se refirió a distintos temas. En esta se refirió, no solo a las elecciones legislativas de este año, sino que también opinó sobre la pandemia y sus consecuencias políticas.

Respecto a la elección de este año, aseguró que es muy rara: “porque ocurre todavía en el transcurso de la pandemia. La sociedad lógicamente está con la cabeza, el corazón y el cuerpo puesto en otro lugar. Entonces creo que hay lograr sintonizar, no con el votante, sino con la sociedad, con el pueblo, con lo que está pasando y creo que se puede explicar nuestra posición de una manera bastante sencilla: vinimos acá en 2019 para recuperar lo perdido durante el macrismo”. Luego agregó que “a los tres meses de asumir llegó la pandemia, nos dedicamos a responder a la pandemia cuidando lo más posible una tarea inmensa porque no teníamos ni cama de terapia intensiva para atender. Muchos dirán que faltaron muchísimas cosas, pero nadie puede decir que le faltó una cama o un respirador y nadie va a poder decir ahora que le faltó una vacuna porque vamos a conseguir, somos el país 18 en vacunas y 32 en población”.

Sobre las fotos del festejo en la Quinta de Olivos por el cumpleaños de Fabiola Yáñez, aseguró que no sabe si la situación “tiene un impacto, a nivel electoral" . Sin embargo, volvió a atacar a la oposición asegurando que “incumplió sistemática y públicamente las normativas de la pandemia. Surgió ahora lo del cumpleaños de Carrió, pero más allá de eso, el viaje de Horacio Rodríguez Larreta, los contagios y reuniones con diferentes miembros de la oposición empezando por Macri, los incumplimientos sistemáticos. (...) Venían incumpliendo de manera abierta todas las normativas de cuidado, pero no solo eso, sino que venían llamando al incumplimiento”.

En ese sentido, aseguró que no hubo comunicación con la oposición: “en el caso particular de la Legislatura donde el gobierno de la Provincia está en minoría en el Senado y fue todo muy complicado porque cada una de las discusiones que había que tener en vez de hacer un debate parecido a lo que hicieron en el Congreso de la Nación no fue buscar puntos de acuerdo sino más bien generar hechos políticos y tener alguna ventaja”.

“Santilli no quiere debatir ni con su oposición, que seríamos nosotros, ni con los propios. ¿A qué responde esto? un método que tienen que es éste de las encuestas, de los focus group. Para que se entienda bien: juntan diez o quince personas, les preguntan más o menos qué piensan y qué quieren oír y van y lo dicen y después se fijan si eso lo suben en las encuestas”, aseguró el gobernador de Buenos Aires respecto a las propuestas de campaña de la oposición.

Ante la necesidad de mejorar su situación en la Legislatura bonaerense, Kicillof comentó: “estamos pidiendo un acompañamiento que requiere también mayoría legislativa o por lo menos quórum, para poder discutir en las cámaras. Estamos buscando que la sociedad acompañe como nos acompañó en el 2019 y nos acompañó en la pandemia también porque los que nos salvaron de que esto fuera una calamidad total fueron los que solidariamente, con mucha consciencia y con mucha entrega se dedicaron a pensar en los demás”.

“El proyecto es a largo plazo. Me parece que finalmente en la provincia de Buenos Aires hay que encarar esos temas que siempre se barrían abajo de la alfombra por múltiples motivos. Hay un punto central que la provincia de Buenos Aires es la provincia más rica de la Argentina cuando uno compara la contribución al producto bruto, es la provincia más poblada de la argentina porque tenemos el 38% de lo que sería el total de los habitantes, todo eso lo sabemos bien... ahora tiene un gobierno pobre porque aporta al 40% del producto. pero recibe el 20% de los recursos que se distribuyen entre las provincias, 22% en este momento después de haber reconquistado un punto de coparticipación. Arreglar todos los problemas que todos sabemos que tiene la provincia de Buenos Aires desde hace demasiado tiempo no lo vas a poder hacer de inmediato, por eso hay un proyecto a largo plazo porque las transformaciones estructurales requieren respuestas de fondo. Ahora estas respuestas de fondo requieren tiempo también”, aseguró.

Fuente: Infobae