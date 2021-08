El peronista histórico que advierte sobre La Cámpora antes de las elecciones

A pocos días de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias es notoria la tensión que hay entre oficialismo y oposición. De hecho, las diferentes vertientes de los partidos también muestran sus nerviosismo, y ya dan muestras patentes de la importancia que tendrán los comicios.

Miguel Ángel Pichetto, un peronista histórico que acompañó a Mauricio Macri durante las últimas elecciones generales, fue quien lanzó la advertencia más dura de los últimos días. Durante una entrevista con la radio La Once Diez, el Auditor General de la Nación lanzó un llamamiento a fiscalizar en las elecciones, ya que -dijo- si a los votos "no los contás vos, te los cuenta La Cámpora".

La referencia fue por la fuerte presencia que el grupo de jóvenes ultrakirchnerista tiene en los diferentes territorios de Argentina. La Cámpora recibió un fuerte impulso desde la llegada de Alberto Fernández al poder, y allegados a esta organización ya están en control de importantes ministerios.

En la previa de una votación en la que se esperan niveles bajos de participación, Pichetto buscó incentivar a la fiscalización. "Vos tenés que controlar el comicio", explicó. Además dio a entender que hubo manejos oscuros durante las elecciones del 2019: "Si vos no tenés fiscales, lo que te puede pasar en el Conurbano es lo que nos pasó, en parte, en 2019, que cuando vas a contar tenés cero".

Pichetto también apuntó contra el papa Francisco.

La sospecha generalizada es que el descontento con la política sumado a la pandemia harán que el nivel de votantes sea bajo. Es por eso que Pichetto pidió buscar "que la gente vaya a votar". Sacando a relucir su costado estratega, fue en contra de las recomendaciones de los médicos sanitaristas, y le pidió específicamente al grupo de mayor riesgo contra el coronavirus que se acerque a dar su voto. "La franja que va de los 60 años para arriba es más favorable a Juntos por el Cambio. La gente tiene que ir a votar", dijo.

Críticas al papa Francisco

En otro tramo de la entrevista, Miguel Ángel Pichetto cargó contra Jorge Bergoglio, otra figura ligada al peronismo. "No se explica por qué no vino a Argentina", remarcó. Además recordó que "fue a Chile, a Paraguay, a Brasil", y un largo etcétera, pero no a nuestro país.

En ese sentido, fue a fondo contra la figura del Sumo Pontífice al considerar que "para los argentinos, no hubo ningún aporte nunca ligado a la unidad, al valor de la unidad como hermanos".