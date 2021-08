Diputado baleado: el hijo corrigió al presidente y dijo que el tiro no era para él

Miguel Arias es diputado provincial en Corrientes y ayer fue baleado en un acto político en una localidad cercan a Paso de los Libres. El hecho conmocionó a todos y por ahora hay desconcierto. El hijo de la víctima, Gabriel Arias, sugirió que el tiro no era para él, quien no es candidato en estas elecciones. Antes, corrigió al presidente Alberto Fernández, quien había subido a las redes un mensaje mencionando a Arias como candidato, cuando ya es legislador.

Arias estaba acompañando al intendente de Paso de los Libres, Martín Ascua, en el acto de cierre de campaña que se realizaba en el pueblo Tapebicuá. El diputado habló en el escenario y recibió el disparo mientras escuchaba la alocución de Gloria Pared, que era la candidata a la que habían ido a apoyar.

Justo antes del disparo. Arriba, a la izquierda, el diputado baleado. Abajo, con barbijo blanco, el intendente de Paso de los Libres.

Arias es un hombre de confianza del intendente de Paso de los Libres. Algunas especulaciones sugieren que la agresión podría haber tenido como destinatario al propio jefe comunal. Pero en realidad todos coinciden en que es un hecho fuera de contexto, porque no había indicios de violencia en la campaña. El PJ pidió respuestas al Gobierno provincial.

Paso de los Libres no un sitio estratégico. Es la segunda aduana más importante del país y mueve mucho dinero alrededor de esa actividad.

El hijo del diputado corrigió al Presidente.

Gabriel Arias, hijo del diputado, dijo que se enteraron por terceros, cuando ya lo trasladaron a su padre en una camioneta. "No tenemos idea, la policía tampoco sabe. Es un hecho que hace mucho no pasaba, no tiene precedentes", dijo Gabriel. Además, agregó que no hubo amenazas hacia su padre. "No hubo nada, a nosotros ni a mi papá. El tiro no era para él. En principio no tenía nada que ver con el acto que estaba participando, solo estaba dando apoyo. Creemos que no era para él", dijo.

Arias subió y habló en el escenario. Cuando empezó a hablar la candidata Gloria Pared sucedió el disparo. Nadie se alertó porque no hubo estruendo. "Se dieron cuenta cuando se estaba tocando la zona del disparo", dijo el hijo.

Informe: Martín Varela, desde Corrientes