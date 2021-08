Cafiero ninguneó el cumpleaños de Fabiola Yañez y chicaneó a Rodríguez Larreta por la fiesta de Elisa Carrió

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo hoy que mientras el presidente Alberto Fernández “ya asumió su error” por la fiesta de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos durante el ASPO, “dijo lo que va a hacer y pidió disculpas”, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, “todavía no se disculpó con nadie por ir con mariachis a la casa de(Elisa Carrió, pese a que también tiene una causa en la justicia”.



“El Presidente ya asumió su error, avanzó, dijo lo que va a hacer, pidió disculpas, pero Larreta todavía no se disculpó con nadie por ir con mariachis a la casa de Carrió, no se disculpó con nadie, lo han denunciado y lo están investigando y también tiene una causa, aunque eso no aparece en ningún a lado”, expresó Cafiero a radio 10.





En una fuerte crítica a la oposición, el jefe de Gabinete apuntó que “ellos no se han presentado a la justicia” y se muestran como “los reyes de la República y de una moralina que estuvieron exhibiendo”.



En ese sentido, dijo que había “visto a Diego Santilli exhibiéndose como el hombre más ético de la Argentina y después, a los cuatro días, salió que él había estado con mariachis en una fiesta y se calló la boca y no habló más”.



Agregó, en declaraciones desde el CCK, que "no se busca con esto apuntar a que ellos también se equivocan, porque la sociedad argentina no pretende eso”, pero consideró que “se tiene una vara mucho más alta con nosotros y nos exigen mucho más, y está bien que sea así, porque a nosotros cuando nos exigen damos respuestas”.

“Larreta, que tenía los contactos de (Mauricio) Macri para traer las vacunas de no sé dónde, no trajo una sola vacuna, eso no está mal, pero lo que sí está mal es que sigan hablando del plan de vacunación y no hagan este reconocimiento”, enfatizó.