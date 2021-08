Victoria Tolosa Paz sorprendió a José Luis Espert con un elogio: "Te felicito por..."

Victoria Tolosa Paz le dedicó un inusual elogio a su futuro rival José Luis Espert por sumarse a la propuesta de realizar un debate público entre los candidatos a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires, y aprovechó la ocasión también para cuestionar a Diego Santilli por negarse a debatir antes de las elecciones primarias.

Mientras finalizaba una entrevista en el programa A Dos Voces, del canal TN, Victoria Tolosa Paz se cruzó al aire con José Luis Espert, que también había sido invitado al estudio. "Lo quiero felicitar porque inmediatamente dijo que estaba dispuesto a debatir", le espetó la candidata del Frente de Todos a su futuro rival, quien no salía de su asombro por el elogio.

De todas formas, Tolosa Paz le recriminó amistosamente a Espert por un video del candidato de Avanza Libertad y Carolina Píparo en el que asegura que "se comería" a la fórmula del oficialismo, mientras ambos comen pochoclos: "A mí lo del pochoclo no me gustó, pero de todos modos me gusta un debate sin Tik Tok".

"Una red social es algo muy relajado y un debate con usted va a ser mucho más serio", le retrucó Espert, que además le aclaró en tono firme: "Si la gente nos elige como diputados, vamos a presentar proyectos totalmente en contra de lo que ustedes piensan, porque creemos que su pensamiento es parte del derrumbe argentino. La Argentina se ha destruido por culpa de ustedes y de otros".

Más allá del ataque de Espert, Tolosa Paz ratificó su felicitación y sumó al elogio a Facundo Manes, Florencio Randazzo y Manuela Castañeira. Acto seguido, se acordó del precandidato por el PRO, Diego Santilli, y su negativa a participar de un debate en el marco de la campaña en las primarias: "Estamos esperando que Santilli entienda que las PASO son justamente para poder debatir todos y todas, porque no sometemos a nuestro pueblo a una interna partidaria".

Por otra parte, Victoria Tolosa Paz volvió a minimizar el escándalo por el cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos y defendió a Alberto Fernández: "No quedan dudas de que no debió ocurrir, de que fue un error, de que el Presidente pidió disculpas y que se hace cargo como primer mandatario de este país. Pero esta foto no puede borrar una película entera de 18 meses de un presidente que ha administrado la pandemia y ha puesto un enorme esfuerzo de un Estado y de una ciudadanía para cuidarse".

"No estoy quitándole peso al error y enojo que pueden tener muchos, pero no borra una película entera. La gente está esperando recibir la Sputnik V II, la Moderna o la AstraZeneca para inmunizarse, que haya trabajo en la Argentina y que mejore el salario", argumentó.