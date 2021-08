Un ministro quiere que los "echen a las patadas si no cumplimos los compromisos"

El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, sostuvo hoy que el gobierno radical de la provincia de Corrientes es "cómplice de lo que pasó en la Argentina entre 2015 y 2019", durante la gestión de Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio. Asimismo, Zabaleta manifestó: "Que nos echen a las patadas si en cuatro años no cumplimos cada uno de los compromisos".



Lo dijo al encabezar un acto del Frente Corrientes de Todos junto al candidato a gobernador, Fabián Ríos, y al intendente Gustavo Canteros.



"Hay que tener memoria de lo que pasó entre el 2015 y 2019 en la Argentina y los que gobiernan aquí fueron cómplices del endeudamiento, del cierre de empresas, de los tarifazos", enumeró Zabaleta en alusión a la gestión del gobernador Gustavo Valdés, al encabezar un acto en el paseo costero Arazaty de la capital.



Zabaleta llamó la atención por los "cartelitos de colores y fotitos" que encontró al ingresar a la ciudad, y soltó: "Ni los carteles ni las fotos resuelven la mortalidad infantil en la provincia, ni el problema de la vivienda, ni el de las pequeñas y medianas empresas".



Agregó en ese sentido que "no resolvieron" esos problemas "ni los van a resolver" porque "si no lo hicieron en pandemia", tampoco lo van a hacer ahora, y recordó que la asistencia llegó de la Nación, que "con el ATP logró sostener el empelo de los argentinos en cada una de las provincias del país", sin importar su signo político.



Zabaleta valoró la unidad del Frente de Todos a nivel nacional y destacó que en Corrientes se replica con la integración de diversas vertientes en la alianza que competirá el 29 de agosto en los comicios para elegir gobernador y vice, así como intendente y vice de la capital y otras 56 comunas.

Zabaleta asumió recientemente su puesto, en lugar de Daniel Arroyo.

"Al marketing enfrentémoslo golpeando las puertas de las casas para decirles que vamos a ser nosotros los que vamos a reconstruir el empleo, construir viviendas y recomponer el sistema sanitario en toda la provincia", dijo el titular de la cartera de Desarrollo Social de la Nación.



Zabaleta, que se desempeña hace tres meses como delegado normalizador del Partido Justicialista en Corrientes, completó: "Debemos hacernos cargo de la expectativa y esperanza en este marco de unidad, con el que enfrentamos al marketing y los cartelitos de colores".



Y pidió: "Que nos echen a las patadas si en cuatro años no cumplimos cada uno de los compromisos, que nos echen a patadas, porque no pedimos un cuarto de siglo, sino que se animen a vivir mejor dándole una oportunidad a esta alternativa".



En tanto, el candidato a intendente y actual vicegobernador Gustavo Canteros destacó que "este frente ha dado a Corrientes los mejores intendentes que la ciudadanía recuerda como Camau Espínola y Fabián Ríos" y ratificó su "convicción" de que están "en el camino correcto".



"Tenemos equipos y se van fortaleciendo para lograr transformar la ciudad en urbanización, seguridad, parquización, con el acompañamiento del Gobierno nacional que mira permanentemente a esta ciudad y a esta provincia", dijo.



El 29 de agosto, Corrientes elige gobernador y vice, intendentes y concejales en 57 comunas, así como 15 diputados y cinco senadores provinciales.