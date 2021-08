Patricia Bullrich liquidó a Facundo Manes con una peculiar comparación

Patricia Bullrich expresó su enojo ante los intentos de Facundo Manes en despegarse del gobierno de Juntos por el Cambio y lo comparó incluso con Alberto Fernández: "Al que niega su pasado no le va bien".

Desde que confirmó su precandidatura a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires por la Unión Cívica Radical (UCR), Facundo Manes ha tratado de desmarcarse de lo que fueron las gestiones de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en los gobiernos nacional y bonaerense, respectivamente. Ello ha sido interpretado como una estrategia para ganar una porción del electorado descontento con la administración del Frente de Todos pero que no tiene buenos recuerdos de la de Cambiemos, buscando además mostrarse como un distinto y ajeno a la casta política tradicional.

Para Patricia Bullrich se trata de un gesto "lícito" por parte del neurocirujano, aunque "sea conveniente o no es algo que evaluará la gente", pero redobló las críticas: "Aquel que niega su pasado en la coalición en la que está, no le va bien".

Con su clásica frontalidad, Patricia Bullrich no tuvo reparos en cuestionar la estrategia de campaña de Facundo Manes.

"Mírenlo a Alberto Fernández: es paradójico que lo señale como negador cuándo él mismo lo fue", sorprendió Bullrich en declaraciones al programa +Voces, del canal LN+, al recordar el cambio radical del presidente en su posición frente al kirchnerismo y los resultados que hoy arroja esa decisión.

En contraste, la titular del PRO también comparó a Facundo Manes con otros precandidatos del mismo espacio: "Martín Tetaz no formó parte de nuestro gobierno pero se hace cargo de los valores que representamos más allá de nuestros errores, y son los que lleva a la elección. ¿Saben quién es el candidato de Juntos por el Cambio en Formosa? Fernando Carbajal, el juez subrogante que dio todos los amparos y permitió que los varados ingresen a su provincia. Quizás él no fue parte del gobierno, pero representa nuestros mismos valores".

"Que Manes diga lo que quiera del pasado, pero no se da cuenta que forma parte de una coalición que tiene una historia que le da una base de votos que por sí mismo no tendría, y que además pertenece a un partido que estuvo en la coalición. Esa realidad política es parte de su bagaje, le guste o no", remató.