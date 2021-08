Las 3 claves sobre el conflicto que más preocupa al Gobierno de cara a las elecciones

La situación entre el gremio de AMProS y el Gobierno de Mendoza se vuelve cada día más tensa. Tal es así que se votó en la Asamblea Interhospitalaria la continuidad de un paro por 48 horas y sin asistencia a los trabajos para el martes 17 y miércoles 18 del corriente mes. Para el gremio la propuesta no es suficiente. Para el Ejecutivo, el sindicato no bajó la propuesta a las bases.

El ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, dialogó en MDZ Radio y detalló cuál fue la propuesta que le realizaron al gremio de los profesionales de la Salud, pero que según él, no se bajó el ofrecimiento a los trabajadores.

"Formulamos una propuesta que, sumando al acuerdo salarial de paritaria que se había firmado para el 2021, en noviembre llegaría al 40%, con revisión en ese mes. Estábamos ofreciendo 11 puntos más al básico, además del 29% que significa el incremento salarial de la paritaria de este año y con una nueva revisión en noviembre", describió Ibáñez.

Además, aseguró que acordaron que el bono de 28 mil pesos, a pedido del gremio, se incorporaba en los puntos al básico. "No es más el bono porque el bono se incorpora al básico" explicó el ministro.

Desde el gremio de AMProS tienen una versión diferente sobre la propuesta del Gobierno. Isabel del Pópolo, secretaria general, explicó que en una primera instancia les habían ofrecido un 29% que se iba a terminar de completar a principios de noviembre. Pero hasta el momento llevan cobrado el 19% y falta el 10% a depositarse en octubre.

Según Del Pópolo, lo que ofrece el Gobierno no alcanza porque el Banco Central de la República Argentina señala que la inflación anual rondará el 48,2%. "La pérdida de nuestro poder adquisitivo será del 19,2%; por lo que solicitamos que ese casi 20% que lo pusieran en agosto o en dos tramos. Es más, pedimos que presentaran una oferta y no lo hicieron. Pasaron un 11% de aumento para todo el año al cual suman linealmente y es mentiroso porque no debe sumarse así", aseguró la doctora.

Segundo eje en discusión

Más allá del incremento salarial, el otro punto que le trae un dolor de cabeza al Gobierno y que el gremio solicita son los pases a planta. En el último encuentro, entre el sindicato y ministros del Ejecutivo, se solicitó que se entregue un cronograma de pase a planta al régimen 27 de los licenciados en Enfermería y de los que quedan por pasar. Sumado a los que esperan la mayor dedicación.

"No tenemos cronograma, por tal motivo no sabemos quiénes han pasado y cuál fue el criterio para que pasaran. Los licenciados en enfermería, ninguno pasó al régimen 27, los han pasado al régimen 15 y eso está frenado porque ese régimen es el de los administrativos", explicó a MDZ Claudia Iturbe, secretaria Adjunta.

Tercer eje en discusión

Otro de los puntos solicitados al Ejecutivo por parte del sindicato fue que se modifique la Ley de Residentes a través de la Comisión Negociadora y la necesidad de reglamentar el doble cargo para los profesionales de planta que desempeñan tareas en dos efectores del Estado Municipal, Provincial y Nacional y OSEP. Según Isabel del Pópolo esto fue "totalmente rechazada por el Ejecutivo".