Pedro Cahn se mostró indignado por la foto del cumpleaños de Fabiola

"Han fallecido amigos míos y no he podido despedirlos", dijo muy molesto Pedro Cahn al ser consultado sobre el escándalo que se suscitó por la foto de los festejos de cumpleaños que se realizaron en la Quinta de Olivos con motivo del cumpleaños de Fabiola Yañez.

El infectólogo, que muchas veces defendió la cuarentena y las medidas que tomó el gobierno, aseguró que este hecho afecta socaba todo el trabajo realizado por el personal de salud.

En diálogo con CNN Radio, el especialista pidió no hacer una distinción y señaló que: “Está mal no cumplir con el protocolo, sea quien sea" en clara alusión a lo ocurrido con el presidente y la primera dama. Sin manifestar si ha mantenido un diálogo con el mandatario en los últimos días, Cahn comentó que "el que no ha hecho las cosas como corresponde debe reflexionar".

A pesar del escándalo, el médico defendió las medidas que se impusieron en el país: “La cuarentena estricta ayudó a morigerar el impacto de la pandemia en todo el mundo”.

Cahn se sumó a las críticas de otros especialistas que también se habían mostrado muy ofuscados por la actitud del presidente durante la cuarentena. Hugo Pizzi, también parte del plantel de asesores, había comentado: "Me da mucha pena la foto en Olivos del año pasado. Fue un encuentro que se podría haber evitado. Todos estábamos detrás de la ventana viendo lo que pasaba afuera".