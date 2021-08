La Justicia define si se reabre la causa del vacunatorio VIP en Salud

La Sala II de la Cámara Federal tiene en sus manos la apelación presentada por la Procuración de Investigaciones Administrativas del fallo de la Jueza Federal María Eugenia Capuchetti del archivo parcial del expediente conocido como Vacunatorio VIP.

Se trata de la causa que se inició con las escandalosas declaraciones de Horacio Vertbisky quien aseguró que llamó a su viejo amigo y entonces ministro de salud Ginés González García y éste le instruyó para ir a inmunizarse contra el covid-19 en el Hospital Posadas. Posteriormente, el periodista dijo que recibió un mensaje del secretario de Ginés donde le afirmaba que un equipo de vacunadores del Posadas iban a ir al ministerio y que fuera a darse la vacuna.

Los dichos del periodista decantaron en más de una docena de denuncias penales en los tribunales de Comodoro Py; por sorteo, la primera recayó en el Juzgado Federal Número 5 a cargo de María Eugenia Capuchetti y el resto se fueron acumulando. La Magistrada trabajó con el fiscal Eduardo Taiano, quien a su vez imputó a González García por abuso de autoridad. Capuchetti le tomó declaración testimonial a empleados y autoridades del Posadas además de ordenar analizar las comunicaciones del Gabinete de Salud a pedido de Taiano, se conoció la lista de personas a vacunarse fuera del personal de salud que en ese momento era prioritario. A todo esto, el presidente Alberto Fernández ya tenía en sus manos la dimisión que le pidió a Ginés de su cargo como titular de la cartera sanitaria.

Tras analizar los elementos de prueba, la jueza Capuchetti dictaminó “que un funcionario público otorgue un trato especial no se enmarca en un delito criminalizable penalmente, pero que sí se encuentra prevista bajo la ley de ética del ejercicio de la función pública”, con lo cual determinó la inexistencia de delito y ordenó el archivo parcial de la causa. La decisión fue apelada por el titular de la PIA, Sergio Rodríguez, el pasado mes de julio.

La oposición al cierre de la causa por parte de Rodríguez fue acompañada por el Fiscal General Ante la Cámara Federal, José Luis Agüero Iturbe, quien presentó su memorial horas antes de la audiencia convocada por los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico para revisar la apelación presentada por el titular de la PIA.

Tanto Rodríguez como Agüero iturbe coinciden en que la decisión de Capuchetti “agravia al Ministerio Público... por entender que ha existido una errónea interpretación y consecuente resolución a la aplicación del caso”; que “las vacunas distribuidas a centros nacionales se encontraban disponibles y asignadas para un limitado número de categorías prioritarias a las necesidades de la Nación”.

Asimismo exigieron en la presentación que se ordenen más medidas de prueba para determinar las inconsistencias planteadas por los exfuncionarios; saber que miembros del personal del Ministerio de Salud y que aportes brindaron “en el proceso de inoculaciones irregulares realizado con vacunas asignadas a nación y que estaban destinadas para otras categorías de las utilizadas”.

Finalmente reclamaron los informes de los análisis de las comunicaciones electrónicas de la ministra Carla Vizzotti, su antecesor Ginés González Garcíaa; su ex secretario Marcelo Ariel Guille; del ex jefe de Gabinete del Ministerio de Salud Lisandro Emilio Bonelli y los ex funcionarios Mauricio Monsalvo, Martín Horacio Sabignoso y Arnaldo Darío Medina, desde el 29 de diciembre de 2020 al 23 de febrero de este año.

El plazo ordenatorio para que los Jueces Irurzun, Farah y Boico se expidan empieza a correr desde hoy, con lo cual al menos hasta finales de la próxima semana no se sabrá el destino del escándalo devenido en causa judicial. Los camaristas pueden decidir si ordenan reabrir la causa o ratificar la decisión de la Magistrada Capuchetti de cerrar parcialmente la investigación.