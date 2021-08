Fuerte crítica de Horacio Rodríguez Larreta a Javier Milei: "Tiene..."

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, cuestionó al precandidato a diputado nacional Javier Milei por sus posiciones "extremas e inadecuadas" con las cuales no se siente identificado, como la exigencia de aperturas totales de las actividades pese al contexto de pandemia.

Además defendió a Mauricio Macri al sostener que "está siendo perseguido judicialmente por este gobierno" en algunas causas, como la de la quiebra del Correo Argentino y el presunto envío de armas a Bolivia.

Javier Milei protagonizó el fin de semana pasado un acto multitudinario en la Ciudad de Buenos Aires, donde arengó a la juventud a rebelarse contra las restricciones sanitarias que aún permanecen en vigencia y exigió "más libertad" en un tono desaforado e incluso un poco violento. Consultado sobre ello durante una entrevista en el programa Verdad / Consecuencia, del canal TN, Horacio Rodríguez Larreta prefirió ser cauto aunque tuvo duras palabras con el economista libertario devenido en político.

"No me siento identificado con esto. La gente vio en la Ciudad que siempre tratamos de tener la mayor cantidad de actividades funcionando, pero también tenemos una responsabilidad respecto de los cuidados frente al virus", explicó.

Más adelante, el jefe de Gobierno porteño se refirió a la diversidad de posiciones en Juntos por el Cambio y volvió a mencionar a Milei como ejemplo de una postura que no se contempla en esa coalición opositora: "Somos un proyecto amplio que aspira a gobernar, por lo tanto es heterogéneo. Está bien que haya gente que piense diferente pero hay límites, por algo posiciones mucho más extremas e inadecuadas como la de Javier Milei están fuera de nuestro espacio".

Por otro lado, y pese a estar distanciados, Horacio Rodríguez Larreta aseguró que Mauricio Macri "está siendo perseguido judicialmente" por el Gobierno nacional. "Hay causas en las que todo indica que es así", sentenció.

En otro tramo de la entrevista, defendió a su principal precandidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli: "Estoy convencido que es el mejor candidato en la Provincia. Confío en que van a apoyarlo, porque tiene mucha experiencia en la principal preocupación de los bonaerenses, que es la seguridad".

Luego de aclarar que no estaba al tanto de la difusión de las imágenes que confirmaron el festejos de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez en Olivos durante el aislamiento obligatorio, Rodríguez Larreta justificó su perfil dialoguista con el Ejecutivo nacional más allá de los ataques y las chicanas: "No cambiaría para nada la manera en la que me relacioné con el kirchnerismo. Tengo la responsabilidad de velar por el bienestar de los porteños y no tengo ninguna duda que la mejor manera de hacerlo es coordinando con el Gobierno".

En cuanto al avance en la campaña de vacunación luego de la aprobación para combinar dosis de laboratorios distintos, confiando en alcanzar dentro de 30 días un 60% de la población vacunada con el esquema completo, el jefe de Gobierno porteño espera que así "podamos evitar ir a nuevos cierres" en el marco de una tercera ola producto del avance de la variante Delta. "Si hay algo que aprendimos con esta enfermedad es que no podemos prever. Decir que no hay ninguna posibilidad de cerrar o que vamos a cerrar seguro, es una irresponsabilidad", matizó.