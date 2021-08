Un candidato fulminó a Rodolfo Suarez por figurar en las boletas

A través de las redes sociales el candidato a legislador provincial del frente Vamos Mendocinos, Hugo Laricchia, cargó duramente contra la decisión de Rodolfo Suarez de figurar en la boleta como candidato suplente a senador nacional. "Es hora de parar esta locura, es hora de que el Gobernador deponga su candidatura y recuperemos el tradicional apego mendocino a la Constitución, es hora que los radicales vuelvan a ser esos defensores de la república que supimos respetar", disparó.

En este sentido, remarca que el artículo 115 de la Constitución de Mendoza termina con la siguiente frase: “el gobernador tampoco podrá ser electo senador nacional hasta un año después de haber terminado su mandato.” "Pese a eso, el Gobernador Rodolfo Suarez ha intentado postularse para Senador Nacional, dos años antes de terminar su mandato", cuestiona Laricchia.

"Gobernar casi sin oposición puede confundir y hacer equivocar a cualquiera, Suarez no es la excepción, le faltó el amigo que le diga: 'Pará, te estás equivocando', no lo tuvo en su círculo íntimo, ni en sus legisladores, ni en sus aliados, la claque formada por Cornejo y heredada por Suarez solo festejó este intento de picardía sin evaluar la seriedad del tema, disparó el referente de MendoExit y también cuestionó al peronismo en su rol de principal frente opositor.

Constitución, es hora que los radicales vuelvan a ser esos defensores de la república que supimos respetar, es hora de que Suarez haga — Hugo Laricchia uD83CuDF77 (@elangelGmendo) August 12, 2021

"En los mentideros políticos circulan dos versiones sobre los motivos de la UCR para perpetrar este dislate; uno es que se intenta con esto asegurarle un trabajo a Suarez cuando termine su mandato, esto no es creíble, puesto que todos sabemos que no lo necesita, su holgada situación económica y su muy exitoso ejercicio de la profesión de abogado desmienten esta necesidad", subraya en otro paraje.

"El otro es que al tener Alfredo Cornejo, candidato en primer término, una alta imagen positiva y una alta negativa, esta última haría necesario la presencia de Suarez para asegurarle un triunfo contundente; tampoco puede esto tomarse en serio, todos conocemos el coraje político de Cornejo, quien nunca especuló con encuestas o posibilidades y siempre que pudo se puso al frente de su partido enfrentando la realidad, buena o mala", adhiere.

"Descartando estas motivaciones creemos que solo los ha llevado a esto una pueril irresponsabilidad, irresponsabilidad que nace del ejercicio del poder sin una oposición seria que le ponga límites a los naturales excesos a los que se ve tentado quien detenta el poder, hemos visto al kirchnerismo agredir y chicanear, no lo hemos visto en el rol que la ciudadanía les asigno, el de oposición seria y cívica", asevera la reflexión que Laricchia compartió en las redes sociales.

"Han puesto a Mendoza a las puertas de una crisis institucional que los mendocinos no merecen, un juez federal que debería estar preso solicitando a la justicia mendocina diga si el gobernador delinquió o no, la posibilidad que Suarez deba abandonar su rol de gobernador para reemplazar a Cornejo en algún caso, la también posibilidad de que en caso que no quiera asumir como senador de ser necesario, haya que llamar a una nueva elección, con el gasto que ello conlleva, el manoseo insensato e innecesario de nuestra sagrada Constitución, todo ello basado en un supuesto control de constitucionalidad ejercido por Cornejo quien cual monarca determinó por si solo que el Art. 115 está en desuso", finaliza.