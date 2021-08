La doble vara de Axel Kicillof y el fuerte enojo de uno de sus ministros

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dejó en claro que no le gustó nada la designación sin su autorización ni diálogo previo de Daniel Gollan como candidato a diputado nacional e inmediatamente dispuso su reemplazo por quien muchas veces aparecía como ministro de Salud de facto, Nicolás Kreplak,

En el momento que se supo que iba en la lista de candidatos, detrás de Victoria Tolosa Paz, Kicillof inmediatamente dispuso el reemplazo de Gollan. Y cuatro días después, ya se había ido. Aprovechó la intempestiva declaración de Alberto Fernández quien, por una entrevista televisiva, había mandado a renunciar a "todos los funcionarios de mi gabinete que vayan a competir en las próximas elecciones". Agustín Rossi, quien se notificó en otro estudio de TV, la anunció en el acto. Daniel Arroyo ya sabía que se iba y Daniel Menéndez, que quedó decimosexto en la lista bonaerense, abandonó su secretaría en Desarrollo Social.

Pero nada de esto tuvo que sortear Teresa García, la ministro de Gobierno bonaerense, quien sigue en su cargo a pesar de ser candidata a senadora provincial por la Primera Sección Electoral, que abarca entre otras localidades, la que es oriunda, San Isidro. Y no sólo no tuvo que renunciar, sino que además se hizo cargo del manejo de la fiscalización de toda la región norte y oeste del Conurbano.

Teresa García (de amarillo) es la mimada de Axel Kicillof.

El primer encuentro para la organización fiscalizadora del Frente de Todos se desarrolló en Tres de Febrero porque "sigue la cábala de 2019, en la que ganamos", recuerda García, quien no será testimonial sino que asumirá en el Senado provincial y muy factiblemente será la jefa de bloque. Esto es por su experiencia anterior en ese mismo ámbito y conocimiento de todos los actores del gabinete provincial.

"Obvio que no le gustó la manera en la que se enteró que Gollan iba a ser candidato... Ni siquiera lo habían hablado y primero le avisaron al ministro", relató uno de los pocos hombres que conoce la intimidad del humor del gobernador. La referencia sobre el ex ministro de Salud surgió por la continuidad o no en el cargo de García.

Daniel Gollan.

"El caso de ella es diferente, en todos los sentidos. Ella ya venía siendo nombrada como candidata, y si bien Axel no incidió en su nombramiento como candidato, por lo menos puede decir que es una persona de su confianza", agregó la misma fuente a MDZ.

Lo cierto es que García tampoco tenía mucha sintonía con muchos de sus compañeros de gabinete. Les cuesta interpretar algunas lógicas, y más de una vez debía "enseñar" a los más jóvenes cómo codificar los requerimientos de la política territorial que permanentemente realizan intendentes, legisladores u dirigentes provinciales.

Hoy, en Tres de Febrero, acompañado por el candidato local Juan Debandi, la funcionaria - candidata remarcó la importancia que tienen estas elecciones para el Frente de Todos. Por esto motivó a los participantes del encuentro y fijó los parámetros de lo que será la organización para la fiscalización de las PASO, que en esta oportunidad tendrá más lugares que cubrir que en otras oportunidades por la asignación de nuevos centros de votación.

La actual ministra de Gobierno es una referente muy importante del peronismo bonaerense, muy cercana con las raíces del peronismo renovador que encabezó Antonio Cafiero, aunque en los últimos tiempos jamás coincidió con Santiago, su nieto, jefe de gabinete de la Nación, con quien discutió fuertemente, también, por el cierre de lista de su distrito. Ambos son vecinos de San Isidro.

Desde que asumió Néstor Kirchner en 2003, ella fue una de sus más fervientes referentes y se transformó en una legisladora de absoluta confianza para Cristina Fernández de Kirchner, con la que mantiene relación directa permanente.

En declaraciones a La Nación +, con Paulino Rodríguez, Carlos Bianco, jefe de gabinete de Kicilof, ratificó, a su manera, la información obtenida por MDZ. "Con respecto de Gollán, en la Gobernación acompañamos la decisión del presidente porque no nos parecía lógico que un ministro que debía atender la Pandemia también estuviera en campaña".

"Diferente es el caso de Teresa García, que bajo su órbita se desarrolla toda la dinámica electoral y no nos parecía correcto que abandone sus funciones en pleno proceso electoral", agregó Bianco.