Axel Kicillof pasó un mal momento con una periodista que lo vio "desencajado"

Arrancó la campaña y las personas que van como precandidatas a estas PASO tienen una sola e ineludible tarea: pasearse por todos los lugares que puedan, dar conferencias, aparecer en los medios, figurar, escuchar (sólo en estas épocas) los problemas de la gente. Axel Kicillof no está exento de estas tareas y en una de las visitas de su agenda de campaña, en Chivilcoy, tuvo un infortunio gracias a una periodista, que le recordó cuando él le "faltó el respeto a la gente" al decirle a su equipo que tenían que "poner cara de coronavirus" para una foto que iban a tomarle.

El acto de campaña y su visita a la ciudad de Chivilcoy no habían empezado bien, ya que a él y a su comitiva, integrada por Tolosa Paz, Daniel Gollan y Nicolás Kreplak, los esperaba un protesta y manifestaciones de productores y comerciantes. Luego, se sumó a los infortunios un tenso cruce que Kicillof tuvo con la periodista Carolina Gasparini, del diario La Gaceta del Oeste.

El hecho ocurrió luego de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires criticara a la oposición de burlarse y de ser irresponsable ante las medidas que el Gobierno nacional fue imponiendo para frenar el avance de la pandemia. Tras esto, cuando Carolina tuvo la oportunidad de consultarse algo comenzó recordándole aquel comentario que el gobernador bonaerense había dicho y que recolectó mucho rechazo en las redes.

“Gobernador, buenas tardes. Primero, no puedo dejar pasar que en abril de 2020 usted dijo ‘pongamos cara de coronavirus’ frente a una foto. Me parece que eso también es un acto de inconsciencia, pero más allá de eso, consultarle...”, comenzó diciendo la periodista. De inmediato, Kicillof la interrumpió y le dijo "No me faltes el respeto. Sí, yo dije eso, pero estábamos en un marco privado. Yo a vos te estoy respetando. No me faltes el respeto”.

La periodista, descolocada, insistió primero en que "no fue un acto privado", ya que había sido público, cuando él terminaba una visita a una localidad bonaerense y cuando posaron para la foto les pidió que "pusieran cara de coronavirus", lo que la periodista consideró como "una falta de respeto" a la gente que se preocupaba y tenía gran temor por el covid-19. Además, la periodista luego declaró que lo había visto "desencajado" y que finalmente no respondió lo que ella le había preguntado.