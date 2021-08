Sabina Frederic dice que Bullrich tiró Gendarmería por la ventana

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, dijo que durante la gestión de Patricia Bullrich "hubo un uso de la Gendarmería por fuera de su doctrina, por fuera de su capacidad profesional, más allá de lo legal. Hubo una manipulación de una institución estatal. Por eso cuando Bullrich dice 'no voy a tirar un gendarme por la ventana'", yo digo que tiró a la Gendarmería por la ventana".

Al mismo tiempo, afirmó que la fuerza: "termina siendo un chivo expiatorio de decisiones que se toman en otro lado, de las que no se hacen cargo aquellos que las tomaron".

Además, hablando del sumario que se realiza por el envío de armas a Bolivia, comentó que: "en la Gendarmería hay responsables, pero no han sido los únicos. La decisión tiene que haber venido de otro lado. Eso no los exime a los gendarmes, pero no cortemos el hilo por lo más delgado".

Respecto a esa temática, la ministra agregó que: "sería muy extraño que la Gendarmería tuviera una relación directa con la Policía de Bolivia o con el embajador de Argentina en Bolivia. Si eso fue así, las autoridades políticas también tienen que dar explicaciones porque muestra un nivel de pérdida de la conducción política muy grande. Acá hay muchas áreas del Estado intervinieron para poder sacar esas 70.000 municiones de la forma que salieron del país sin la intervención del Congreso".

Finalmente, consultada por la situación vivida por el cantante Chano Charpentier y el debate sobre el uso de pistolas Taser, Frederic comentó que "hay que dar es el de la salud mental en la Argentina, ese es el problema grave que hay y que se expresa con la situación de Chano, que es un adicto y un enfermo psiquiátrico", y aseguró que analizaron: "la experiencia internacional y su regulación y entre las cosas que encontramos es que no son aconsejables para situaciones como las de Chano".

Fuente: Página 12