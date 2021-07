Los médicos salen a la calle e inquietan al Gobierno

Médicos, enfermeros, asistentes. Todo el personal de la salud y "también las familias". Esa es la convocatoria que hicieron los trabajadores de la salud de Mendoza y que generaron una protesta inesperada para el Gobierno de Rodolfo Suarez. Es que hasta ahora la administración de la pandemia había sido uno de los temas positivos para la gestión.

Los trabajadores de la salud rechazaron la propuesta de aumento que presentó el Gobierno, que agrega un 9% más a lo que se había acordado. Tras el rechazo, el Gobernador anunció que el nuevo incremento se aplicará por Decreto. Para ellos la mejora "promedio" del salario es del 42% en todo el año. Ayer firmaron la aceptación de la propuesta algunos sectores como Administración Central, el EPAS y la Secretaría de Ambiente. "Este acuerdo abarca a más de 15.000 trabajadores del Régimen 15 de Salud; Administración Central y secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial", informaron.

Suarez enfrenta una protesta inesperada.

Pero los sectores más amplios no acordaron. Y la repercusión más fuerte está en los trabajadores de la salud, por el contexto. “Esenciales para el pueblo. Invisibles para Suarez”. Con esa frase los médicos apuntan directamente al Gobernador y convocaron a la concentración de hoy a las 9 horas en el Kilómetro Cero.

En los últimos años el Gobierno había logrado acordar con los gremios en paritarias y en los casos en los que no se firmaron acuerdos las protestas no tuvieron mucha relevancia. En parte eso ocurrió también por la estrategia política del propio oficialismo y por problemas internos de los gremios. En el caso de los trabajadores de la salud este año es distinto por la empatía que generan en el marco de la pandemia.

El Gobierno acordó un aumento anual del 20% en tres etapas y un bono de 54 mil pesos por todo el año que se paga en cuotas mensuales. Por el contexto inflacionario se volvió a discutir y se agregó otra propuesta: 5 por ciento extra para julio y 4 por ciento más a fin de año.

Dentro del sector hay situaciones desparejas. Hay sectores del área sanitaria que tienen sueldos altos, incluso muchos que no están directamente relacionados con lo sanitario. Los profesionales que están incluidos en el régimen 27 son los más reconocidos. Según explicaron a MDZ desde el Gobierno, tiene salarios promedio de 70 mil pesos con 24 horas semanales. Pero esa no es la generalidad. Los no profesionales (donde entran muchos enfermeros por ejemplo) trabajan 40 horas semanales y no tienen los mismos salarios. A ellos se le suman los prestadores, que no cerca de 3 mil con un régimen leonino: 36 horas de trabajo con salarios de poco más de 30 mil pesos. Los pases a planta de ese grupo están retrasados.