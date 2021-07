Crece el malestar en Salud y analizan cómo bajar la tensión

Los trabajadores de la salud están en primer plano y han sido fundamentales en los últimos dos años para hacerle frente a la pandemia de coronavirus. Pero tienen bronca acumulada, desgaste y falta de reconocimiento que ha generado un descontento creciente que repercute fuertemente. Por eso se suman protestas en los hospitales, manifestaciones y preparan una concentración para el viernes con la idea de sumar apoyo social al reclamo por mejores condiciones de trabajo, luego de rechazar las propuestas de aumento que el Gobierno ofreció. La situación inquieta y por eso hoy se esperan anuncios de parte del Poder Ejecutivo.

La situación de los trabajadores de la salud ha generado focos de conflictos en todo el país. El punto más agudo estuvo en Neuquén, provincia que estuvo bloqueada por semanas por las protestas de médicos y enfermeros. En Mendoza no esperan una situación similar porque a diferencia de lo que ocurrió en la Patagonia hay organizaciones sindicales que canalizan los reclamos y hay vías de diálogo. Sin embargo la bronca crece.

Hay, también, un vínculo político resquebrajado. AMPROS, el gremio de los profesionales, tenía buen vínculo con el oficialismo, particularmente durante la gestión de Alfredo Cornejo. "Una sana tensión", explican. El vínculo se cortó y aseguran que eso ayudó a agitar más. En las paritarias había intervención de los dos ministerios (Salud y Gobierno). Ahora no. Pero sobre todo se cerró la influencia que AMPROS tenía y la que pretendía tener en las decisiones que se tomen sobre las condiciones de trabajo dentro de salud. "Hoy no les atienden el teléfono", aseguran.

En los hospitales crecen las protestas.

Atrasos y desigualdades

El Gobierno ofreció acordó un aumento del 20% anual más un plus de 53 mil pesos. El incremento era en tres tramos: 7% en marzo, 7% en julio y 6% en octubre. En la revisión se ofreció sumar un 5% extra en julio y otro 4% en octubre. La propuesta fue rechazada. Allí hay un dato de contexto importante: en 2020 no hubo incremento salarial y la inflación rozó el 50%. Además el sector de la salud tuvo regímenes de trabajo especiales, con vacaciones restringidas y una carga extra.

Dentro del sector hay situaciones diversas. Hay sectores del área sanitaria que tienen sueldos altos, incluso muchos que no están directamente relacionados con lo sanitario. Los profesionales que están incluidos en el régimen 27 son los más reconocidos. Según explicaron a MDZ desde el Gobierno, tiene salarios promedio de 70 mil pesos con 24 horas semanales. Pero esa no es la generalidad. Los no profesionales (donde entran muchos enfermeros por ejemplo) trabajan 40 horas semanales y no tienen los mismos salarios. A ellos se le suman los prestadores, que no cerca de 3 mil con un régimen leonino: 36 horas de trabajo con salarios de poco más de 30 mil pesos. Los pases a planta de ese grupo están retrasados.

En el Gobierno hacen números. La paritaria hasta ahora era "ley pareja": un mismo aumento para todos los estatales. El problema es que la pandemia no exigió a todos por igual y los trabajadores de la salud tienen un plus de carga y de reconocimiento social que complica esa ley general. "Hay que rascar la olla", dicen, y apuntan a la inflación como el mal mayor. Justamente es lo que lima el salario y agita más la bronca, aunque no es justamente un factor que afecte las cuentas públicas pues a mayor inflación más recaudación nacional coparticipable (por el IVA) y propia (por Ingresos Brutos).

El 9 de julio se realizará la concentración en el microcentro. Allí le pusieron nombre propio al destinatario: “Esenciales para el pueblo. Invisibles para Suárez”, dice la consigna política.