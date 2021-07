Rebelión en la Justicia: funcionarios van al paro y piden aumentos de magistrados

A través de un comunicado, funcionarios judiciales anunciaron un paro de actividades para este jueves 8 de julio. En concreto, afirman que se les está ofreciendo un aumento del 25% y exigen que se les otorgue el doble tal como ocurrió en el caso de los magistrados. "Se nos ofrece un incremento salarial del 25% (real) para dos años calendarios, mientras que, a Magistrados, por un año y medio, ya les otorgaron el 50%", esgrimen los funcionarios del Poder Judicial de Mendoza.

"Hoy no podemos ser indiferentes. Nunca se ha precarizado tanto nuestro trabajo como ahora. Cada vez se nos pide más. No se respeta, ni si quiera, la jornada de trabajo. Ya nadie tiene claro cuál es el límite de nuestra función y, lo que es peor, cuál es el límite para lo que nos puedan seguir exigiendo", adhieren y protestan contra el gremio por convocar a audiencias en horario en que los funcionarios no pueden participar.

"El funcionario judicial de la provincia de Mendoza está entre los tres peores pagos del país, nos acompañan en el espanto: La Rioja y Santiago del Estero", denuncian y aseguran que están abandonados por las autoridades. "Al Gobierno, no le importamos, no somos administración pública. El Poder Judicial no nos apoya, seguro incluso, saldrán a presionar para quebrar nuestras medidas", sostienen.

El presidente de la Suprema Corte Dalmiro Garay.

"Lo hemos dicho y lo seguimos sosteniendo, el sueldo de los funcionarios judiciales debe ser una cuestión institucional, defendido desde las tres Unidades Organizativas con el mismo entusiasmo que ponen para actualizarse los suyos", adhieren.

"Si anteponemos intereses personales, ideología o cualquier otro motivo, seremos cómplice del más vergonzoso deterioro de nuestros salarios del que se tenga memoria y estaremos apoyando el avance para más precarización laboral", finalizan y sostienen que ninguna paritaria en el país está cerrando por debajo del 40%.