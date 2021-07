Arden las internas, esquirlas de las peleas y el dolor por la decadencia

Bullrich, Larreta y las esquirlas de una interna agitada

Fueron días agitados dentro de Juntos por el Cambio y en particular en el Pro. El "renunciamiento" de Patricia Bullrich, junto con la salida de la listas de Elisa Carrió y otros reacomodamientos movieron el avispero. En el entorno de Bullrich dicen que aceleró su renuncia para que “quede claro” que no hubo negociación con Horacio Rodríguez Larreta. Y además instalar que “le perdono la vida porque le ganaba la PASO a Vidal”. Pero no es el final de la historia, pues se esperan más renunciamientos. La de máxima sería que María Eugenia Vidal diera un paso al costado. Obviamente hay malestar en su entorno. La mayoría considera que está dilapidando una gran oportunidad en las expectativas de la gente. “Ahora apuntar al 23 es una quimera y ella va a quedar golpeada”, dicen.

Vidal, otra de las figuras que genera tensión interna.





Patricia Bullrich había quedado con su mesa chica que se iba a tomar unos días para bajarse. La mayoría de sus colaboradores no coincidía y querían ir a la interna. Incluso estuvo conectado por Zoom Esteban Bullrich desde Estado Unidos por su tratamiento. El senador mostró una carta para que leyera el resto y terminaba con “tomes la decisión que sea, yo te voy a respaldar prima” La gran incógnita es cual va a ser su rol real de aquí a las elecciones como presidenta del PRO cuando mantiene diferencias con la estrategia del larretismo. Tiene previsto seguir en la calle en movidas contra el gobierno de Alberto Fernández. Va a estar el 9 en San Nicolás en la protesta del campo. Por eso muchos en el PRO recomiendan seguir la convivencia de ella con la estrategia electoral de Larreta. Y también con Mauricio Macri, con quien está visiblemente molesta porque asegura que la “abandono”.

Otra movida de Vidal para bloquear a un posible aliado

Aseguran que María Eugenia Vidal ha pedido bloquear el acceso a Ricardo López Murphy, quien ya prepara una candidatura con su partido. La otra especulación que se plantea es qué va a pasar con el ex ministro. Rodríguez Larreta no le va a dar PASO y le va a ofrecer un lugar en la lista de unidad, escenario que no entusiasma al entorno del economista. Analizan que si no les permiten participar en la PASO van a plantear internamente ir por afuera para traccionar los votos que deja vacantes Bullrich. “Podemos hacer una gran elección porque tenemos un buen candidato para este contexto y hay mucho malestar en el votante PRO contra Vidal”, aseguran en Republicanos Unidos.

López Murphy tiene aval para su partido.

Insaurralde, Milei y Espert

Los libertarios, mientras tanto, se desinflan. José Luis Espert quedó golpeado y no tendría lista en la PASO. Ahora busca partido para poder jugar. Lo mismo le sucede a Javier Milei, que se quedó sin financiamiento y sin estructura para armar la ciudad.

Martín Insaurralde.

En el Frente de Todos las internas no cesan. Pero hay una figura que creció y que suma chances para encabezar la lista de candidatos en el principal distrito del país. Martín Insaurralde sería quien encabece la lista de candidatos a diputados nacionales. La imagen de la última semana ayuda a sumar a esa especulación.

El PD dice que va por una alianza con la Coalición Cívica

El Partido Demócrata, o su versión más antigua, realizó este sábado una retrasada Convención en la que confirmó su ida del frente Cambia Mendoza. La votación, que se realizó en forma virtual, terminó con alrededor del 65% de los votos a favor de la ruptura con Rodolfo Suarez según indicó el presidente del PD orgánico, Roberto Ajo. Los votos a favor habrían sido 120 y los que se manifestaron en contra, 70.

Los que perdieron se quejaron de la influencia de Omar de Marchi y Jorge Difonso, quienes ya no pertenecen al partido, en el resultado. Pero más allá de eso, la Convención también habilitó a las autoridades del PD a sellar alianzas con sectores afines, Los demócratas ya habían anunciado su vinculación al Mendoexit y se han unido por un sector de los libertarios. Pero ahora buscan también captar a un partido "con personería jurídica" que se encuentra ligado a Cambia Mendoza. Se trata de la Coalición Cívica. En el PD orgánico aseguran que están "muy avanzadas" las negociaciones con Gustavo Gutiérrez, el principal "lilito" de Mendoza, a pesar de que el histórico dirigente se mostró en un almuerzo con Mauricio Macri y Omar de Marchi, durante la reciente visita a Mendoza del ex presidente.

Ex demócratas suman al MID en el frente de Suarez

En tanto, Liberales por Mendoza y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), partido que a nivel nacional lidera el ex ministro del Interior Rogelio Frigerio, anunciaron esta semana que competirán en el mismo frente en las PASO 2021.

De este modo, la fuerza que a nivel provincial encabezan Rodolfo Vargas Arizu, Josefina Canale y Hebe Casado, y que competirán en las próximas elecciones dentro del frente Cambia Mendoza, sumó un nuevo espacio.

El MID está representado por Nicolás Lamacchia y el economista Bruno Bonafede, quienes expresaron su vocación de competir junto a los otros partidos integrantes del Frente Liberal: Republicanos Unidos, Partido Demócrata Progresista y la línea Propuesta Participativa del PRO. El MID, junto al resto de los espacios, se proponen representar a los sectores productivos.

Frustración y dolor por Mendoza

Los dos veteranos repetían el ritual semanal de café y charla sobre la realidad económica, política, social, que siempre les había motivado e interesado. En esta oportunidad y para atemperar el frío, dos vasos de whisky acompañaban los cafés. Con mirada desconcertada y transmisión de bronca y algo de impotencia, el profesional jubilado lanzó: “¿cuándo y donde Mendoza cayó a esta situación?”. Inerte, inmovilizada, pobre en ideas, espíritu y posibilidad de crecimiento. La pandemia colaboró, y mucho“, acotó el contertulio. “Es verdad, pero no hay respuesta activa, creativa, esperanzadora de casi ningún sector”. IMPSA, un gigante golpeado.

Los emprendedores tecnológicos son los que están empujando, con poco éxito, el carro mendocino estancado. El final de IMPSA y el concurso de Cartellone son fotos crueles de la actualidad. Independientemente de los errores propios de sus dueños y de su gestión y de la desgracia continua nacional, la caída de las dos empresas más grandes de Mendoza son una postal dolorosa. Miles de profesionales, puestos de trabajo caídos. Innovación tecnológica competitiva a nivel mundial de IMPSA. Cartellone supo ser simultáneamente impulsora de la construcción de grandes obras, la gestión de Villavicencio, Resero, agroindustria, energía eléctrica.

En paralelo a estas pérdidas, está paralizado en exceso de rigor nacional el turismo. Tenemos aeropuerto internacional, aduana, migraciones. Con cuidado extremo sanitario se podría habilitar esa vía de entrada e ingresos. Era la más importante de la provincia. Sin la explotación del lado mendocino de Vaca Muerta, con explotación de áreas secundarias del petróleo limitadas, con oposición dogmática inexplicable a todo intento minero, el destino directo es pobreza, provincia pobre inexorablemente.

¿Y el mundo universitario? La UNCuyo despertando recién a la presencialidad, poco activa, con murales inmensos reclamando por el paradero de Maldonado en vez de estar innovando. Debería ser el mundo educativo superior un hervidero de ideas, proyectos, motor que impulse y promueva.

La ceremonia de estatización de IMPSA fue un testimonio de la dura realidad. Y algunos de los presentes se reían. El documento presentado hace un tiempo por todas las cámaras empresarias obvió la palabra minería, por ejemplo. Temerosos. El CEM se ocupa de las finanzas municipales. De un plan estratégico para la provincia, de la ley moderna de responsabilidad fiscal, lavada por la política, a escudriñar las cuentas municipales. Sin espíritu activo, sin coraje, sin ganas, sin colaboración público/ privada, sin asumir riesgos, epopeyas, utopías que el legado sanmartiniano nos dejó, el camino de caída continua es irreversible.

“Confiemos en una reacción positiva de algunos o varios”, lanzó el contertulio silencioso hasta ese momento. “O en un milagro”, agregó el profesional. Muy abrigados y golpeados se despidieron con un sentido abrazo. “No aflojemos “, dijo uno de los amigos, en voz baja pero segura. “Es verdad, para bien o mal, nunca lo hicimos”, fue la respuesta final en la despedida.